Відео вітання до Дня міста Бучі від старост та представники старостинських округів

Бучанська міська рада опублікувала відеовітання до Дня міста Буча.

❤️Друзі, за п’ять днів до Дня народження Бучі, розпочинаємо разом зворотній відлік часу до того дня, коли ми однією великою родиною, кожен у себе вдома чи спільно із друзями , подумки чи вголос привітає рідне місто.