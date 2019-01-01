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  • Учора, 09:44
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Відео вітання до Дня міста Бучі від старост та представники старостинських округів

Бучанська міська рада опублікувала відеовітання до Дня міста Буча.



❤️Друзі, за п’ять днів до Дня народження Бучі, розпочинаємо разом зворотній відлік часу до того дня, коли ми однією великою родиною, кожен у себе вдома чи спільно із друзями , подумки чи вголос привітає рідне місто.


Як зізнатися рідному місту у любові? Зробити це просто: надсилайте у месенджер чи на електронну адресу [email protected] свої побажання.
Проза, поезія, малюнки, пісні, музичні твори, вироби з різних матеріалів, фото, - все, що допоможе вам зізнатися у любові до рідного міста ми опублікуємо на офіційній сторінці.
Знаємо, що жителі у нас- талановиті і тому готуємося отримувати відсьогодні ваші вітання з цієї нагоди.
Не шкодуйте теплих слів, яскравих фарб, мажорних нот, адже Буча на це заслуговує.
А розпочинають цей марафон виконуючі обов’язків старост та представники старостинських округів та сільської ради: 14 населених пунктів із центром у Бучі- це потужна команда, яка обрала для себе шлях змін і розвитку.
Передаємо святкову естафету!
Підтримуйте!



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Прес-служба Бучанської міської ради 
 День міста відеосюжет
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