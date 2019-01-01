Відмінено культурні заходи до Дня міста Буча

Анатолій Федорук, бучанський міський голова проінформував громаду про відміну святкових заходів на День народження Бучі.
Шановна громадо!
Ми планували наприкінці вересня відсвяткувати День народження Бучі.
У зв’язку з ризиками щодо зростання захворюваності, після обговорення ситуації з членами виконкому, керівниками громадських організацій, членами комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій довелося ухвалити непросте рішення, але, на переконання більшості, правильне саме в цій ситуації.
Ми відміняємо культурні заходи: готувалися подарувати святковий настрій і додати позитиву, проте карантин вносить свої зміни, а здоров’я кожного жителя громади для мене і для нашої команди важливіші.
Але незалежно від цього, у кожного повинен панувати у оселі і на роботі піднесений настрій: ми зробили багато для того, аби пишатися своїм містом і громадою.
Переконаний , що разом зробимо більше!