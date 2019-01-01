Бучанській громаді повернуто 4,8 Га. Суд скасував необґрунтованість позиції прокуратури

Юридичний відділ Бучанської міської ради інформує:
Інтереси Бучанської громади успішно захищено у Верховному Суді!
Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду прийнято постанову по справі № 911/3297/16, якою відмовлено повністю в позовних вимогах прокуратури Київської області до Бучанської міської ради та ТОВ «ТІС» про визнання недійсним рішення міської ради та договору оренди, а також витребування земельної ділянки комунальної власності, площею 4,8 га на користь держави в особі Кабінету Міністрів України. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, в основі позову прокуратури (поданого ще в жовтні 2016 року) лежало твердження про те, що орендована земельна ділянка комунальної власності площею 4,8 га по вулиці Революції, 20 в м. Буча нібито відноситься до земель лісогосподарського призначення так званої «Бучанської лісової дачі» умовною площею 890 га, що є державною власністю, якою має право розпоряджатися лише Кабінет Міністрів.
Розгляд справи тривав 4 роки в судах різних інстанцій.
Завдяки напрацьованій правовій позиції, вдало обраній тактиці захисту та десяткам письмових доказів, долучених до справи юристами міської ради, нам вдалось переконати суд у безпідставності та необґрунтованості позиції прокуратури наслідком чого було ухвалення рішення на користь Бучанської міської ради та збережено у власності громади земельну ділянку, вартість якої складає близько 7 млн. грн.
Верховний Суд підтвердив, що жодних земель лісового фонду, умовною площею 890 га. в місті Буча немає, натомість ці території є невід’ємною частиною населеного пункту і належать громаді. Це означає, що десятки прокурорських позовів, подані протягом останніх років до мешканців нашого міста та міської ради, та безпідставні кримінальні провадження проти посадовців міськради не мають під собою жодних правових підстав.
Команда юридичного відділу вживатиме всіх правових засобів для захисту інтересів громади та її мешканців в правоохоронних та судових органах.