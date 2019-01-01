Невдовзі - старт будівництва нового корпусу ЗОШ №1

- Ще один освітній проект, що буде реалізований у Бучанській громаді найближчим часом,- прокоментував Бучанський міський голова Анатолій Федорук. - Активно будується ще один дошкільний заклад, спортивний комплекс, завершуються ремонтні роботи у корпусі Луб‘янськоі школи, їдалень, спортивних майданчиків: хоча рік освіти вже минув, а роботи з розвитку освітньої інфраструктури тривають.
Відповідно до надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що фінансується Європейським інвестиційним банком, для початку реалізації проекту вже проведено тендери та підписано договори на здійснення технічного і авторського нагляду.
17 вересня, Олег Цимбал, начальник відділу освіти міської ради, - обговорив із присутніми представниками підрядних організацій план дій з підготовки робіт для початку будівництва.
- Розроблена технічна документація дозволяє у найкоротший термін розпочати будівництво,- зауважив Олег Іванович.
Тому невдовзі частина території школи перетвориться на будівельний майданчик.
Відповідно до надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що фінансується Європейським інвестиційним банком, для початку реалізації проекту вже проведено тендери та підписано договори на здійснення технічного і авторського нагляду.
17 вересня, Олег Цимбал, начальник відділу освіти міської ради, - обговорив із присутніми представниками підрядних організацій план дій з підготовки робіт для початку будівництва.
- Розроблена технічна документація дозволяє у найкоротший термін розпочати будівництво,- зауважив Олег Іванович.
Тому невдовзі частина території школи перетвориться на будівельний майданчик.