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Невдовзі - старт будівництва нового корпусу ЗОШ №1

- Ще один освітній проект, що буде реалізований у Бучанській громаді найближчим часом,- прокоментував Бучанський міський голова Анатолій Федорук. - Активно будується ще один дошкільний заклад, спортивний комплекс, завершуються ремонтні роботи у корпусі Луб‘янськоі школи, їдалень, спортивних майданчиків: хоча рік освіти вже минув, а роботи з розвитку освітньої інфраструктури тривають.
Відповідно до надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що фінансується Європейським інвестиційним банком, для початку реалізації проекту вже проведено тендери та підписано договори на здійснення технічного і авторського нагляду.

17 вересня, Олег Цимбал, начальник відділу освіти міської ради, - обговорив із присутніми представниками підрядних організацій план дій з підготовки робіт для початку будівництва.
- Розроблена технічна документація дозволяє у найкоротший термін розпочати будівництво,- зауважив Олег Іванович.
Тому невдовзі частина території школи перетвориться на будівельний майданчик.

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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ЗОШ №1 міські новації спорткомплекс Федорук Анатолій Петрович
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