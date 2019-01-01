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У Бучі викрали чоловіка й вивезли в ліс: подробиці

У Бучі 16 вересня, о 21:00 годині, двоє зловмисників насильно посадили чоловіка в автомобіль Mercedes і відвезли в невідомому напрямку.


Повідомлення про викрадення людини надійшло від перехожих.

"На території області було негайно введено план "Перехоплення". Незабаром автомобіль, який підпадав під опис, було знайдено в Ірпені. У ньому перебували 33-річний уродженець Харківської області і 29-річний іноземець, які зараз проживають на території цього населеного пункту. Викраденої людини там не було", – зазначив співрозмовник.

За його словами, надалі поліціянти встановили, що злочинці вивезли викраденого чоловіка в лісопосадку.

"21-річного жителя Київщини викрали тоді, коли він знімав гроші в банкоматі. Зловмисники вивезли його в лісосмугу поряд з Ірпенем, прив'язали до дерева й питали, скільки він готовий заплатити, щоб залишитися в живих. Після цього пішли, залишивши в лісосмузі – там його знайшли поліціянти та звільнили", – резюмувало джерело.


Викрадачів затримали за статтею 208 КПК України, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

www.obozrevatel.com
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кримінал поліція Ірпінь Буча
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