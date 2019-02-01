» » » ДСНС: Стихійно припарковані автівки блокують проїзд пожежно-рятувальної техніки
  • Учора, 16:00
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ДСНС: Стихійно припарковані автівки блокують проїзд пожежно-рятувальної техніки

Кількість особистого автотранспорту з кожним роком збільшується, місць для паркування вкрай не вистачає. Тому власники машин залишають свої авто у дворах багатоквартирних будинків, навіть не замислюючись, що їх транспортний засіб може перешкодити проїзду пожежно-рятувальної техніки, що слідує до місця надзвичайної події.

Співробітники ДСНС майже кожного дня зіштовхуються з однією і те ж проблемою: проїзд для пожежної техніки заблоковано особистими автомобілями жителів. Дане питання є досить важливим, адже несвоєчасне прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику може призвести до непоправних наслідків, пов’язаних із загибеллю людей, пошкодження чи знищення майна.

Шановні водії Київщини, не будьте байдужі!

Залишаючи своє авто не на паркувальному місці, подумайте про те, що пожежні можуть просто не встигнути врятувати людину, а можливо і Вас самих!

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ГУ ДСНС України у Київській області 
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