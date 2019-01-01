Міська рада: Про утворення старостинських округів Бучанської ОТГ

15 вересня відбулося засідання позачергової сесії Бучанськоі міської ради, яке провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

- Бабинецький старостинський округ з центром у селищі Бабинці Бородянського району Київської області, до складу якого входить селище Бабинці та село Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області;- Здвижівський старостинський округ з центром у селі Здвижівка, до складу якого входить село Здвижівка Бородянського району Київської області.- у селищі Бабинці та селі Буда-Бабинецька Бучанської міської ради – на Купраша Андрія Олександровича, який здійснював повноваження Бабинецького селищного голови до приєднання;- у селі Здвижівка Бучанської міської ради – на Черненка Анатолія Григоровича, який здійснював повноваження Здвижівського сільського голови до приєднання.Вирішено одностайно:Утворити консультативно-дорадчі органи територіальних громад, що приєднались до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади:- «Рада Блиставицької територіальної громади»;- «Рада Гаврилівської територіальної громади»;- «Рада Луб’янської територіальної громади»;- «Рада Ворзельської територіальної громади»;- «Рада Мироцької територіальної громади»;- «Рада Бабинецької територіальної громади»;- «Рада Здвижівської територіальної громади».