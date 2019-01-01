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Міська рада: Про утворення старостинських округів Бучанської ОТГ

15 вересня відбулося засідання позачергової сесії Бучанськоі міської ради, яке провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.


Серед питань, що розглянуто про утворення на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади Київської області наступні старостинські округи:
- Бабинецький старостинський округ з центром у селищі Бабинці Бородянського району Київської області, до складу якого входить селище Бабинці та село Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області;

- Здвижівський старостинський округ з центром у селі Здвижівка, до складу якого входить село Здвижівка Бородянського району Київської області.

На період повноважень Бучанської міської ради VII скликання покласти виконання обов’язків старости:
- у селищі Бабинці та селі Буда-Бабинецька Бучанської міської ради – на Купраша Андрія Олександровича, який здійснював повноваження Бабинецького селищного голови до приєднання;

- у селі Здвижівка Бучанської міської ради – на Черненка Анатолія Григоровича, який здійснював повноваження Здвижівського сільського голови до приєднання.

Вирішено одностайно:
Утворити консультативно-дорадчі органи територіальних громад, що приєднались до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади:
- «Рада Блиставицької територіальної громади»;
- «Рада Гаврилівської територіальної громади»;
- «Рада Луб’янської територіальної громади»;
- «Рада Ворзельської територіальної громади»;
- «Рада Мироцької територіальної громади»;
- «Рада Бабинецької територіальної громади»;
- «Рада Здвижівської територіальної громади».


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Прес-служба Бучанської міської ради 
 виконком Бучанська ОТГ
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