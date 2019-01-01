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  • Учора, 11:50
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Бучанський ресторан Отаманша отримав престижну нагороду Travellers Choice 2020

Ресторан Отаманша отримав від американської туристичного сайту TripАdvisor престижну нагороду "Travellers’ Choice 2020". Ресторан розсташований по вулиці Шевченка, 1-Д,



"Ми щасливі отримати таку важливу нагороду “Travellers’ Choice 2020” від “TripАdvisor”. Щодня, відчиняючи двері нашого закладу, ми від усієї душі дбаємо про якісне обслуговування наших гостей! Дякуємо вам за об’єктивні оцінки нашої праці, адже вони — найкраща винагорода для нашої команди! 9 років наполегливої праці доводять, що ми на вірному шляху! Велика подяка всій нашій команді", — зазначили на власній сторінці в соцмережі.

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