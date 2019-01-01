» » Пленер акварелістів пройшов у Бучанському парку
  • Учора, 14:11
  • 171
  • 0
+aA | -Aa 

Пленер акварелістів пройшов у Бучанському парку

Учасники пленеру художники-акварелісти з усієі України перевиконали завдання "50 відтінків зеленого" і знайшли у міському парку стільки відтінків цього кольору, що від тонів і напівтонів захоплює дух.
Аби переконатися у цьому, передивіться фото окремих картин, які будуть демонструватися на день міста.
Тут кожен знайде свою улюблену локацію, упізнає улюблений куточок парку, на який під своїм творчим кутом подивилися учасники пленеру.
Приємно, що серед майстрів зустріли мешканців громади.

А ще свої роботи залишив на згадку Кісільов Максим, який тривалий час живе у Польщі і долучився до заходу, перебуваючи в Україні.
Наймолодшій учасниці із Києва лише 15 років, але у неї - своя техніка і своя кольорова гама, що вже вирізняє її почерк серед відомих художників.

Кожен із учасників отримав подяку Бучанського міського голови Anatolii Fedoruk , сувенір і запрошення на наступний рік долучитися до мистецького заходу.

Символічно, що вручення відзнак відбулося поряд із скульптурою, яка «народилася» під час пленеру скульпторів.

Добре, що не довелося обирати переможців, бо кожна робота заслуговує на відзнаку.





3 0

Прес-служба Бучанської міської ради 
 фотофакт парк Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
2 червня: Дивогонка в Бучанському парку

2 червня: Дивогонка в Бучанському парку

Буча та регіон
1 червня, Буча: Телефестиваль "Премєра пісні"

1 червня, Буча: Телефестиваль "Премєра пісні"

Буча та регіон
Кольорове літо у міському парку (фотофакт)

Кольорове літо у міському парку (фотофакт)

Буча та регіон
1 червня: «Сімейний пікнік» в Бучанському міському парку

1 червня: «Сімейний пікнік» в Бучанському міському парку

Буча та регіон
В Ірпені презентували каталог «Намальований Ірпінь» (відеосюжет)

В Ірпені презентували каталог «Намальований Ірпінь» (відеосюжет)

Буча та регіон
29, 30 квітня - 1-2 травня: Для дітей культурно-розважальна програма в Бучанському міському парку

29, 30 квітня - 1-2 травня: Для дітей культурно-розважальна програма в Бучанському міському парку

Буча та регіон
8 серпня: День Нептуна в Бучанському парку

8 серпня: День Нептуна в Бучанському парку

Бучанські новини
Святкуємо Міжнародний День шахів у Бучі

Святкуємо Міжнародний День шахів у Бучі

Бучанські новини
В Ірпені з’явився сквер скульптур

В Ірпені з’явився сквер скульптур

Буча та регіон
10 червня, м.Буча: Спортивне орієнтування

10 червня, м.Буча: Спортивне орієнтування

відділ освіти
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.