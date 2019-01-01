Пленер акварелістів пройшов у Бучанському парку

Аби переконатися у цьому, передивіться фото окремих картин, які будуть демонструватися на день міста.Тут кожен знайде свою улюблену локацію, упізнає улюблений куточок парку, на який під своїм творчим кутом подивилися учасники пленеру.Приємно, що серед майстрів зустріли мешканців громади.А ще свої роботи залишив на згадку Кісільов Максим, який тривалий час живе у Польщі і долучився до заходу, перебуваючи в Україні.Наймолодшій учасниці із Києва лише 15 років, але у неї - своя техніка і своя кольорова гама, що вже вирізняє її почерк серед відомих художників.Кожен із учасників отримав подяку Бучанського міського голови Anatolii Fedoruk , сувенір і запрошення на наступний рік долучитися до мистецького заходу.Символічно, що вручення відзнак відбулося поряд із скульптурою, яка «народилася» під час пленеру скульпторів.Добре, що не довелося обирати переможців, бо кожна робота заслуговує на відзнаку.