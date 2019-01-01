В Ірпені при пожежі в будинку загинула літня жінка

13 вересня ввечері, в Ірпені сталася пожежа, в якій загинула літня жінка. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці депутат Ірпінської міської ради Сергій Глиняний.

“Пожежа на подвір’ї біля корту, поблизу Варшавської та 10 лінії. Є жертви, згорів господарський будинок, пожежа нанесла великої шкоди житловому будинку та зачепила багатоповерхівку, яку забудовник Солодаренко збудував на місці озера Карасьове. Жахливе планування вулиці, вузькі проїзди, розташування пожежного гідранта за 300 метрів від багатоповерхівок (аж на Северинівській), які натулили там геніальним плануванням від Копача, почесного громадянина Ірпеня. Дозволи, які направо-наліво роздавав виконком Карплюка – ось результат. Людська трагедія!”, – зазначив Глиняний, розмістивши світлини події.

“Вогонь – страшна стихія. А надто, коли вона зовсім поряд. Сьогодні горів приватний будинок, який всього за 50 метрів від мого. Дивно, але в Ірпені занадто часто останнім часом горить саме приватний сектор. Рятувальники прибули швидко. Загасили. Багато сусідів-добровольців теж допомагали, чим могли. Всі великі молодці. На жаль, пожежа забрала людське життя, перелякала мешканців сусідніх будинків, а особливо наполохала дітей. Добре, що до глобальної біди не дійшло – палало в густонаселеному районі…”, – написав він на своїй сторінці у фейсбуці, розмістивши там відео пожежі.

Ірпінський МВ ГУ ДСНС інформує:

13 вересня о 21:40 до оперативно - диспетчерської служби Ірпінського району надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська, 154-в.

За вказаною адресою направлено 2 відділення 36-ї ДПРЧ м. Ірпінь та 2 відділення 35-ДПРЧ м. Буча.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплена дерев’яна тимчасова господарська споруда та покрівля житлового будинку.

Внаслідок пожежі загинула жінка 1927 р.н. та травмований чоловік 1957 р.н.

Пожежу локалізували о 22:10 та ліквідували процес горіння о 23:55.

На ліквідацію події залучались 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Очевидцем події став Сергій Бондаренко, житель Ірпеня, який мешкає поряд із місцем пожежі.“Минулося. Але ж… Чому так часто полум’я охоплює саме приватний сектор Ірпеня. Підозріло…”, – зазначив Бондаренко.