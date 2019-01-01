В центральній лікарні працюватиме Інститут невідкладної та відновлювальної хірургії

В комунальній Ірпінській центральній міській лікарні консультувати та лікувати будуть фахівці Інституту невідкладної та відновлювальної хірургії імені Гусака.

Антон Довгопол, директор Ірпінської центральної міської лікарні:

«До кінця року вони почнуть консультувати на базі нашої поліклініки для дорослого населення. Другим проєктом буде залучення вже дитячих спеціалістів на базі дитячої поліклініки. Третім проєктом — після того, як ми у 2021 році внесемо зміни до нашої ліцензії на медичну практику й добудуємо медичний центр – буде залучення їхніх спеціалістів до роботи на клінічних стаціонарних потужностях нашого закладу».