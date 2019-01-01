В центральній лікарні працюватиме Інститут невідкладної та відновлювальної хірургії

В комунальній Ірпінській центральній міській лікарні консультувати та лікувати будуть фахівці Інституту невідкладної та відновлювальної хірургії імені Гусака.
Антон Довгопол, директор Ірпінської центральної міської лікарні:
«До кінця року вони почнуть консультувати на базі нашої поліклініки для дорослого населення. Другим проєктом буде залучення вже дитячих спеціалістів на базі дитячої поліклініки. Третім проєктом — після того, як ми у 2021 році внесемо зміни до нашої ліцензії на медичну практику й добудуємо медичний центр – буде залучення їхніх спеціалістів до роботи на клінічних стаціонарних потужностях нашого закладу».
«До кінця року вони почнуть консультувати на базі нашої поліклініки для дорослого населення. Другим проєктом буде залучення вже дитячих спеціалістів на базі дитячої поліклініки. Третім проєктом — після того, як ми у 2021 році внесемо зміни до нашої ліцензії на медичну практику й добудуємо медичний центр – буде залучення їхніх спеціалістів до роботи на клінічних стаціонарних потужностях нашого закладу».