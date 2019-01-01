Результат ураження електричним струмом на станції Біличі (фото)

Ураження електричним струмом, скільки прохань було, скільки сварок і неадекватної поведінки працівники станції Біличі отримували від такої молоді за зауваження не лазити біля поїзду, по коліях, по вагонах!Скільки прохань було, постів, що будь ласка, як би важко не було пояснюйте дітям як треба себе поводити на залізниці!І ось результат...Будь ласка, шановні батьки, контролюйте своїх дітей!!!Проводьте бесіди, показуйте фото!