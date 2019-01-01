» » Результат ураження електричним струмом на станції Біличі (фото)
  • Сьогодні, 09:05
  • 346
  • 0
+aA | -Aa 

Результат ураження електричним струмом на станції Біличі (фото)

Ураження електричним струмом, скільки прохань було, скільки сварок і неадекватної поведінки працівники станції Біличі отримували від такої молоді за зауваження не лазити біля поїзду, по коліях, по вагонах!
Скільки прохань було, постів, що будь ласка, як би важко не було пояснюйте дітям як треба себе поводити на залізниці!
І ось результат...
Будь ласка, шановні батьки, контролюйте своїх дітей!!!
Проводьте бесіди, показуйте фото!




1 0

Дарья Побережник 
 вокзал Коцюбинське Біличі
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Смертельне ураження людини струмом на підприємстві в Гостомелі

Смертельне ураження людини струмом на підприємстві в Гостомелі

Прокуратура м. Ірпеня
смт.Коцюбинське: Підвищення тарифів на водопостачання, водовідведення

смт.Коцюбинське: Підвищення тарифів на водопостачання, водовідведення

Буча та регіон
Буча зустріла швидкісний потяг Hyundai

Буча зустріла швидкісний потяг Hyundai

Бучанські новини
Будь-ласка - не гадьте в унітази (фотофакт)

Будь-ласка - не гадьте в унітази (фотофакт)

Буча та регіон
Залізнична станція «Буча» оновлюється

Залізнична станція «Буча» оновлюється

Ірпінський вісник
Куди зникають електрички?

Куди зникають електрички?

Бучанські новини
Про маршрутки до «Ашану» та ярмарки

Про маршрутки до «Ашану» та ярмарки

Ірпінський вісник
Смерть на рейках. Як розійтися... з локомотивом

Смерть на рейках. Як розійтися... з локомотивом

Бучанські новини
Лист на сайт: Перша школа Бучі - минуле і сьогодення!

Лист на сайт: Перша школа Бучі - минуле і сьогодення!

Буча та регіон
Залізничний вокзал: обіцянка-цяцянка?

Залізничний вокзал: обіцянка-цяцянка?

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.