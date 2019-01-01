Школи на дистанційному навчанні: Бучанська СЗОШ №5, Ірпінська №15

В Київській області через коронавірус вже 1547 учнів навчаються дистанційно
14 закладів середньої освіти Київської області повністю або частково переведені на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус учнів та вчителів. Всього на сьогодні, 7 вересня, он-лайн навчаються 1547 дітей.
«Васильківські школи №1 та №2, Застугнянська ЗОШ й Ірпінська ЗОШ № 15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, на жаль, захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Педагогам зроблено тестування, в школах провели дезінфекцію приміщень, наразі встановлено карантин. Ще 3 класи навчаються дистанційно в Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ №5 та Богуславське НВО "ЗОШ І-ІІІ ст 3 - гімназія», - розповів голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Крім того, на самоізоляції перебувають ряд дітей, вчителів та інших працівників сфери освіти, які мають підтверджене захворювання на коронавірус та не контактували з однокласниками та колегами.
«Вкотре прошу всіх мешканців Київщини бути обачними, користуватися засобами безпеки, та не наражати на небезпеку себе, близьких, особливо вразливі категорії людей: з важкими хронічними хворобами, людей літнього віку, вони переносять захворювання особливо важко. Тож маємо поважити оточуючих й берегти своє здоров‘я», - підкреслив очільник Київщини Василь Володін.