Школи на дистанційному навчанні: Бучанська СЗОШ №5, Ірпінська №15

В Київській області через коронавірус вже 1547 учнів навчаються дистанційно

14 закладів середньої освіти Київської області повністю або частково переведені на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус учнів та вчителів. Всього на сьогодні, 7 вересня, он-лайн навчаються 1547 дітей.

«Вкотре прошу всіх мешканців Київщини бути обачними, користуватися засобами безпеки, та не наражати на небезпеку себе, близьких, особливо вразливі категорії людей: з важкими хронічними хворобами, людей літнього віку, вони переносять захворювання особливо важко. Тож маємо поважити оточуючих й берегти своє здоров‘я», - підкреслив очільник Київщини Василь Володін.