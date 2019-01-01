Увага на дорогах! 6 вересня велогонка в регіоні. Ірпінь, Буча, Ворзель

«Просимо вас, по можливості, утриматись від виїздів особистим автотранспортом на вулиці, якими пролягає маршрут велозаїзду, та в прилеглі провулки в період з 9:00 до 16:00», — звертаються організатори до місцевих мешканців.

Близько двох тисяч спортсменів-аматорів різного віку й на різних типах велосипедів долатимуть дистанції у 100 і 50 кілометрів.Велосипедисти їхатимуть через Романівку, в Ірпені по вулицям Соборна, Достоєвського, Озерна, Личака, Центральна, Садова. У Бучі: вулиця Яблунська