Третього вересня утворено Ворзельський старостинський округ з центром у селищі Ворзель. Таке рішення прийнято Прийнято

На період повноважень Бучанської міської ради VII скликання буду виконувати обов’язки старости у селищі Ворзель.

Висловлюю слова вдячності членам виконавчого комітету Ворзельської селищної ради за розуміння та злагоджену роботу, адже багато важливих питань нам спільно вдалося вирішити за цей період.

Депутати Ворзельської селищної ради ( за згодою) залишаються здійснювати свої повноваження у Раді громади до виборів 25 жовтня.

Щиро дякую депутатам Ворзельської селищної ради VII скликання, з якими ми приймали зважені рішення, що відповідали потребам і вимогам ворзелян.

Попереду на нас чекає робота в Раді громади, адже мешканці Ворзеля довірили нам вирішення питань у селищі. І завдання кожного з нас у цей перехідний період – виправдати їхню довіру.

Пишаюсь тим, що члена нашої команди - Риженко Людмилу, рішенням Бучанської міської ради VII скликання затверджено на посаду керуючого справами виконавчого комітету Бучанської міської ради. За час роботи на посаді секретаря ради Людмила Володимирівна зарекомендувала себе як професійна, принципова, відповідальна та цілеспрямована людина. Бажаю успіхів на новій посаді та розраховую на подальшу співпрацю.

Дякую заступнику селищного голови – Мостіпаці Сергію за розуміння, злагоджену роботу, плече підтримки, за реалізацію багатьох важливих проектів. Сподіваюсь на подальшу підтримку та співпрацю!

Апарат селищної ради продовжує працювати у дещо новому форматі, забезпечуючи надання адміністративних послуг мешканцям селища.

Попереду чимало важливої щоденної роботи, новий етап розвитку селища. Воно має стати рекреаційно- оздоровим центром об’єднаної територіальної громади.

Це нові можливості, нові виклики і нові завдання.

Вірю, що об’єднання принесе позитивні зрушення для селища.