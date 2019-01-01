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  • Учора, 20:06
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Ірпінь помаранчевий. Оновлені зони епідемічного зонування

Від 7 вересня Ірпінь вважається в помаранчевій зоні, міста Буча та Київ - у жовтій.


Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Від 00 годин 00 хвилин 7 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

🔴 до червоної зони буде віднесено:


- Міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
- Бобровицький район Чернігівської області.

до помаранчевої зони:


- Вінницький район Вінницької області;
- місто Луцьк та Луцький район Волинської області;
- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинському та Попільнянському райони Житомирської області;
- міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Березань, Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
- міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
- місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразьський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
- місто Славута, Волочиський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
- місто Ніжин, Ніжинський та Носівський райони Чернігівської області.

до жовтої зони:


- міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області;
- місто Володимиро-Волинський, Володимиро-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
- міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчінський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;
- міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;
- міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;
- міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
- міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
- міста Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;
- міста Куп’янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький та Шевченківський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;
- міста Чернігів та Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський та Талалаївський районах Чернігівської області;
- місто Київ.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

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