Змінити виборчу адресу можна он-лайн до 10 вересня

Центральна виборча комісія запустила е-сервіс для зміни виборчої адреси на сторінці сервісів Державного реєстру виборців.
Після зміни виборчої адреси громадяни зможуть проголосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.
Як змінити виборчу адресу?
Інструкція для подання звернення:
Зайти на сайті Державного реєстру виборців в «Особистий кабінет виборця»: https://bit.ly/3iABZ07 та авторизуватись за допомогою електронного підпису
Обрати розділ «Заяви, запити»
Обрати підрозділ «Звернення щодо зміни виборчої адреси»
Заповнити необхідні поля для формування заяви
Ще раз скористатись електронним підписом для подання заяви
Інструкція для подання звернення:
Зайти на сайті Державного реєстру виборців в «Особистий кабінет виборця»: https://bit.ly/3iABZ07 та авторизуватись за допомогою електронного підпису
Обрати розділ «Заяви, запити»
Обрати підрозділ «Звернення щодо зміни виборчої адреси»
Заповнити необхідні поля для формування заяви
Ще раз скористатись електронним підписом для подання заяви
Важливо:
✅Скористатись сервісом зміни виборчої адреси можна до 10 вересня включно!
✅Зазначена виборча адреса буде визначена як постійна та не підлягає повторній зміні протягом одного року