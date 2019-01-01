Змінити виборчу адресу можна он-лайн до 10 вересня

Центральна виборча комісія запустила е-сервіс для зміни виборчої адреси на сторінці сервісів Державного реєстру виборців.



Як змінити виборчу адресу?

Інструкція для подання звернення:

Зайти на сайті Державного реєстру виборців в «Особистий кабінет виборця»:

Обрати розділ «Заяви, запити»

Обрати підрозділ «Звернення щодо зміни виборчої адреси»

Заповнити необхідні поля для формування заяви

Ще раз скористатись електронним підписом для подання заяви Інструкція для подання звернення:Зайти на сайті Державного реєстру виборців в «Особистий кабінет виборця»: https://bit.ly/3iABZ07 та авторизуватись за допомогою електронного підписуОбрати розділ «Заяви, запити»Обрати підрозділ «Звернення щодо зміни виборчої адреси»Заповнити необхідні поля для формування заявиЩе раз скористатись електронним підписом для подання заяви

✅Скористатись сервісом зміни виборчої адреси можна до 10 вересня включно!✅Зазначена виборча адреса буде визначена як постійна та не підлягає повторній зміні протягом одного року