Коцюбинське: Ліквідовано загорання торгівельного павільйону

2 вересня о 13:35 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання торгівельного павільйону на площі 60 кв.м.., є загроза розповсюдження на поряд розташовані магазини, які розміщені впритул (загальна кількість магазинів орієнтовно 12) за адресою: смт. Коцюбинське, вул. Залізнична.

На місці пожежі працювали рятувальники 54-ДПРП смт Коцюбинське, 36-ДПРЧ м. Ірпінь, 25-ДПРЧ м. Буча та 10-ДПРЧ м. Київ.Пожежу локалізовано о 14:40 та ліквідовано о 15:20.Приичина пожежі встановлюється.