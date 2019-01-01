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Коцюбинське: Ліквідовано загорання торгівельного павільйону

2 вересня о 13:35 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання торгівельного павільйону на площі 60 кв.м.., є загроза розповсюдження на поряд розташовані магазини, які розміщені впритул (загальна кількість магазинів орієнтовно 12) за адресою: смт. Коцюбинське, вул. Залізнична.


На місці пожежі працювали рятувальники 54-ДПРП смт Коцюбинське, 36-ДПРЧ м. Ірпінь, 25-ДПРЧ м. Буча та 10-ДПРЧ м. Київ.
Пожежу локалізовано о 14:40 та ліквідовано о 15:20.
Приичина пожежі встановлюється.




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Головне управління ДСНС України у Київській області 
 пожежа Коцюбинське
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