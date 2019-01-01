Поліція: Крадіям двох десятків велосипедів оголошено підозру

Чоловікам, які викрали понад два десятки велосипедів у жителів Ірпеня, поліція повідомила про підозру

Крадіями виявилися двоє місцевих жителів, раніше судимі за аналогічні злочини.

Останнім часом до поліції надійшла низка заяв та повідомлень про крадіжки велосипедів у жителів міста Ірпінь.Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК України.За усіма фактами крадіжок відкриті кримінальні провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.Слідчі поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили про підозру особам щодо викрадення 21 велосипеда.Поліцейські встановлюють причетність затриманих чоловіків до скоєння інших аналогічних злочинів.