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Від 1 вересня збільшення розміру мінімальної заробітної плати та пенсії

Закон України № 822-ІХ Про внесення змін до Закону України 'Про Державний бюджет України на 2020 рік', який Верховна Рада України ухвалила на позачерговій сесії 25 серпня 2020 року, згідно з яким з 1 вересня збільшено мінімальну заробітну плату з 4 723 до 5 000 гривень.

Така зміна є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки.

Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн х 40 %).

✅ Перераховано пенсії 1,6 млн пенсіонерів.

Пенсію у нових розмірах пенсіонери почнуть отримувати з вересня 2020 року.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.
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