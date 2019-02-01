У Бучі відбулись громадські обговорення Плану розвитку Бучанської ОТГ

Подяка всім, хто відвідав обговорення Плану розвитку Бучанської ОТГ цієї суботи (29 серпня)! Ваша присутність була дуже важливою. Ви допомогли нам провести зустріч з максимальною користю для громади та зафіксувати низку важливих рішень щодо таких питань як:

· реальні шляхи економічного розвитку громади, а саме створення Зони пріоритетного розвитку та в подальшому створення Вільної економічної зони;

· розвиток мережі навчальних закладів;

· розвиток транспортного сполучення та ремонт доріг;

· створення госпітального північно-західного округу, мережі ФАПів та амбулаторій;

· створення Центру безпеки громадян Бучанської ОТГ;

· будівництво дитячих спортивних майданчиків та скейт парку;

· будівництво екологічно чистого заводу з переробки твердих побутових відходів;

· герб та прапор громади;

· створення Ради з питань внутрішньо переміщених осіб Бучанської громади;

· пріоритетність вирішення завдань в Плані розвитку громади.

У заході взяли участь:

1. Федорук Анатолій Петрович – Бучанський міський голова.

2. Олексюк Василь Павлович – секретар Бучанської міської ради Київської області.

3. Вітовецький Віктор Олександрович - начальник відділу впровадження реформ ДСНС України.

4. Устименко Володимир Анатолійович – директор інституту Економіко-правових досліджень НАН України.

5. Скляров Ігор Вікторович - мер окупованого міста Амвросіївка Донецької області.

6. Кушнірчук Анатолій Юрійович- військовий капелан, засновник та волонтер ГО «Бучанська Варта».

7. Кандауров Олександр Володимирович – художник-геральдист.

Ми надали можливість кожному мешканцю Бучанської міської ОТГ реалізувати свої ідеї, задуми та мрії по облаштуванню вулиць міст, селищ та сіл для покращення життя свого населеного пункту. Це стосується абсолютно всіх сфер життя, починаючи із побутових речей і закінчуючи глобальним розвитком громади із залученням іноземних інвестицій.Абсолютно новий, сучасний, креативний підхід, розроблений нашою командою разом з Вами, сформував дорожню карту спільних дій.Більш детально про підсумки зустрічі в рамках ініціативи депутата Бучанської міської ради Василя Олексюка “Громада-це ти” ми згадаємо у найближчих наших публікаціях і готові продовжити обговорення онлайн.Дякуємо всім за участь! Відмічайте себе на фото і пам’ятайте, що ГРОМАДА-це ТИ!