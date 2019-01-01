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  • Учора, 13:17
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Пологовий будинок у Ворзелі закрито на карантин

У ніч з середи на четвер швидка доставила туди вагітну (38 тиждень) мешканку Ворзеля із загрозою переривання вагітності. Жінці потрібно було екстрено зробити кесарів розтин.


Оскільки у неї була температура і ознаки респіраторного захворювання, зробили експрес-тест на Covid-19.
Він виявився негативним.
Через пряму загрозу життю жінки і дитини, наші медики прийняли рішення негайно оперувати.
Після операції жінку помістили в ізолятор і повідомили про потребу здачі аналізів для ПЛР діагностики.
І тільки тоді вона розповіла про те, що напередодні вже здала цей тест. Сьогодні отримано результати – вони, на жаль, позитивні.

Тому протягом двох тижнів пологовий буде закрито на карантин.
Маємо 10 медиків, які безпосередньо контактували з хворою та 20 вагітних, які перебували у цей час в пологовому (з хворою жінкою не контактували!).
14 вагітних, які були на збереженні, виписуємо додому під нагляд сімейних лікарів. Контактні лікарі уже на самоізоляції. Усім 30 особам буде зроблено ПЛР-тестування.
Вагітні мешканки нашого регіону направлятимуться на пологи у Бородянську центральну районну лікарню.

Статистика хворих на Covid-19 в Україні щодня зростає.




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Ворзель #coronavirus медицина
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