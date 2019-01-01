Пологовий будинок у Ворзелі закрито на карантин

У ніч з середи на четвер швидка доставила туди вагітну (38 тиждень) мешканку Ворзеля із загрозою переривання вагітності. Жінці потрібно було екстрено зробити кесарів розтин.

Тому протягом двох тижнів пологовий буде закрито на карантин.

Маємо 10 медиків, які безпосередньо контактували з хворою та 20 вагітних, які перебували у цей час в пологовому (з хворою жінкою не контактували!).

14 вагітних, які були на збереженні, виписуємо додому під нагляд сімейних лікарів. Контактні лікарі уже на самоізоляції. Усім 30 особам буде зроблено ПЛР-тестування.

Вагітні мешканки нашого регіону направлятимуться на пологи у Бородянську центральну районну лікарню.

Оскільки у неї була температура і ознаки респіраторного захворювання, зробили експрес-тест на Covid-19.Він виявився негативним.Через пряму загрозу життю жінки і дитини, наші медики прийняли рішення негайно оперувати.Після операції жінку помістили в ізолятор і повідомили про потребу здачі аналізів для ПЛР діагностики.І тільки тоді вона розповіла про те, що напередодні вже здала цей тест. Сьогодні отримано результати – вони, на жаль, позитивні.