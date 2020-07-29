Пакунок малюка: Пілотний проект з монетизації одноразової натуральної допомоги

Пілотний проект з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"
- розмір грошової компенсаціі вартості «пакунка малька» становить 5 тис. грн.
- отримають ті, хто народив у 2020 році і не отримав натуральної допомоги "пакунок малюка"
- використовується для придбання дитячих товарів та товарів для породілля
- породіллі мають право за зверненням -рік
- необхідно з'явитися до УСЗН з написанням нової заяви та подати відповідний пакет документів
- телефон для ДОВІДОК 04597 49901, 04597 49904
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 #744 затверджений Порядок та умови реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразовоі натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020-2021 роках
- розмір грошової компенсаціі вартості «пакунка малька» становить 5 тис. грн.
- отримають ті, хто народив у 2020 році і не отримав натуральної допомоги "пакунок малюка"
- використовується для придбання дитячих товарів та товарів для породілля
- породіллі мають право за зверненням -рік
- необхідно з'явитися до УСЗН з написанням нової заяви та подати відповідний пакет документів
- телефон для ДОВІДОК 04597 49901, 04597 49904