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  • Учора, 12:20
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Новітній смарт-контейнерний майданчик в Бучі фіксує перших порушників

Сміттєвий майданчик з відеоспостереженням та входом через магнітні картки чи мобільний додаток. Таке ноу хау з’явилося в Бучі.



Відеокамери спостереження на нещодавно відкритому смарт-контейнерному майданчику по вулиці Л. Качинського 4-В зафіксували перших порушників. Як зазначили у житлово-комунальному господарстві Бучанської територіальної громади ці дані будуть передані до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що нові майданчики для сміття працюють за картковою системою іобладнані камерами відеонагляду.
Аналогічний майданчик будується по вул. Островського, 36.
Отримати картки для користування можна в офісі «Крамар -Еко» по вул. Б. Хмельницького, 4.



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Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади 
 ЖКГ відеосюжет Буча КрамарЕКО
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