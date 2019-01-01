38 мужніх захисників, які віддали життя за наше мирне сьогодення

29 серпня- День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Згадаємо в цей день кожного Героя Бучанської об’єднаної територіальної громади поіменно.

Герої не вмирають допоки живе пам‘ять про них!

, підполковник СБУ, загинув 24 червня 2014 року., розвідник, загинув 11 липня 2014 року., доброволець, загинув 21 липня 2014 року., полковник, загинув 26 серпня 2014 року під вибуху гранати., лейтенант, загинув 29 серпня 2014 року від кулі снайпера., старший лейтенант, загинув 10 вересня 2014 року., доброволець, загинув 14 вересня 2014 року., старшина, загинув 21 вересня 2014 року., старший сержант, помер 3 листопада 2014 року під час виконання бойового завдання., солдат, загинув 20 січня 2015 року., навідник, загинув 14 лютого 2015 року в бою., сапер, загинув 15 лютого 2015 року під час обстрілу., “кіборг”, загинув 26 лютого 2015 року під час обстрілу., “кіборг”, загинув 20 березня 2015 року під час бою., солдат загинув 19 квітня 2015 року від вибухової травми., майор, загинув 8 вересня 2015 року., зенітник, помер 25 жовтня 2015 року у польовому таборі., командир відділення, помер 1 січня 2016 року від вогнепального поранення., сержант, помер 21 лютого 2016 року під час несення служби., командир відділення, загинув 31 травня 2016 року від кулі снайпера., солдат, помер 29 червня 2016 року., гранатометник, загинув 4 квітня 2016 року під час мінометного обстрілу., начальник штабу батальйону, помер 15 серпня 2016 року., заступник командира батальйону, раптово помер 07 листопада 2016 року., учасник АТО, помер 1 квітня 2017 року від серцевого нападу., мінометник, помер 31 травня 2017 року від тяжкої хвороби., кулеметник, загинув 7 вересня 2017 від кулі снайпера., командир відділення, помер 30 вересня 2017 року в зоні АТО., десантник, загинув 25 березня 2018 року від кулі снайпера., старший солдат, помер 3 квітня 2018 року від інфаркту., учасник АТО, помер 26 липня 2018 року від інфаркту., учасник АТО, помер 31 липня 2018 року від хвороби., учасник АТО, помер 18 жовтня 2018 року внаслідок тяжкої хвороби., учасник АТО, помер 23 червня 2019 року внаслідок загострення хвороби., учасник АТО, помер 22 серпня 2019 року через загострення хвороби., учасник АТО, помер 20 жовтня 2019 року від поранень., полковник СБУ, загинув 1 грудня 2019., кулеметник, помер 26 лютого 2020 року від хвороби.38 мужніх захисників, які віддали життя за наше мирне сьогодення, завжди залишаються в нашій пам’яті.