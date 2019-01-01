38 мужніх захисників, які віддали життя за наше мирне сьогодення

29 серпня- День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Згадаємо в цей день кожного Героя Бучанської об’єднаної територіальної громади поіменно.
Герої не вмирають допоки живе пам‘ять про них!
Горбенко Ігор Ігорович, підполковник СБУ, загинув 24 червня 2014 року.
Кушнірук Сергій Євгенович, розвідник, загинув 11 липня 2014 року.
Королько Микола Петрович, доброволець, загинув 21 липня 2014 року.
Галва В’ячеслав Анатолійович, полковник, загинув 26 серпня 2014 року під вибуху гранати.
Устименко Олександр Анатолійович, лейтенант, загинув 29 серпня 2014 року від кулі снайпера.
Пасічник Віктор Анатолійович, старший лейтенант, загинув 10 вересня 2014 року.
Українцев Віталій Леонідович, доброволець, загинув 14 вересня 2014 року.
Старов Олександр Олександрович, старшина, загинув 21 вересня 2014 року.
Марченко Віктор Петрович, старший сержант, помер 3 листопада 2014 року під час виконання бойового завдання.
Опанасенко Валентин Леонідович, солдат, загинув 20 січня 2015 року.
Єрощенко Олександр Сергійович, навідник, загинув 14 лютого 2015 року в бою.
Антоненко Василь Миколайович, сапер, загинув 15 лютого 2015 року під час обстрілу.
Гнатюк Володимир Володимирович, “кіборг”, загинув 26 лютого 2015 року під час обстрілу.
Ридзанич Максим Володимирович, “кіборг”, загинув 20 березня 2015 року під час бою.
Нужний Дмитро Олександрович, солдат загинув 19 квітня 2015 року від вибухової травми.
Гончарук Віталій Миколайович, майор, загинув 8 вересня 2015 року.
Яворський Олексій Олексійович, зенітник, помер 25 жовтня 2015 року у польовому таборі.
Бочаров Роман Олександрович, командир відділення, помер 1 січня 2016 року від вогнепального поранення.
Жембровський Сергій Іванович, сержант, помер 21 лютого 2016 року під час несення служби.
Фіцкалинець Василь Васильович, командир відділення, загинув 31 травня 2016 року від кулі снайпера.
Хайретдінов Віктор Інзірович, солдат, помер 29 червня 2016 року.
Орлов Олег Євгенович, гранатометник, загинув 4 квітня 2016 року під час мінометного обстрілу.
Стецко Олександр Володимирович, начальник штабу батальйону, помер 15 серпня 2016 року.
Блонський Андрій Анатолійович, заступник командира батальйону, раптово помер 07 листопада 2016 року.
Кондратюк Олександр Васильович, учасник АТО, помер 1 квітня 2017 року від серцевого нападу.
Лаговський Сергій Лівонович, мінометник, помер 31 травня 2017 року від тяжкої хвороби.
Телюк Ігор Володимирович, кулеметник, загинув 7 вересня 2017 від кулі снайпера.
Мельник Віктор Михайлович, командир відділення, помер 30 вересня 2017 року в зоні АТО.
Ковнацький Сергій Миколайович, десантник, загинув 25 березня 2018 року від кулі снайпера.
Зелінський Роман Анатолійович, старший солдат, помер 3 квітня 2018 року від інфаркту.
Чередниченко Сергій Володимирович, учасник АТО, помер 26 липня 2018 року від інфаркту.
Гайдученко Андрій Леонідович, учасник АТО, помер 31 липня 2018 року від хвороби.
Багаліка Олександр Миколайович, учасник АТО, помер 18 жовтня 2018 року внаслідок тяжкої хвороби.
Недашківський Ігор Леонідович, учасник АТО, помер 23 червня 2019 року внаслідок загострення хвороби.
Попадько Олександр Петрович, учасник АТО, помер 22 серпня 2019 року через загострення хвороби.
Яковенко Микола В’ячеславович, учасник АТО, помер 20 жовтня 2019 року від поранень.
Волочаєв Денис Олександрович, полковник СБУ, загинув 1 грудня 2019.
Дзюбенко Роман Юрійович, кулеметник, помер 26 лютого 2020 року від хвороби.
38 мужніх захисників, які віддали життя за наше мирне сьогодення, завжди залишаються в нашій пам’яті.
Слава Україні!
Героям Слава!