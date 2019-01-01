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  • Учора, 10:04
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Міністр молоді та спорту відвідав Бучанський Пластовий Вишкільний Центр

Концепція державної підтримки розвитку Пласт - український скаутинг

Нещодавно міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт приіздив в Бучу із робочою поїздкою та відвідав Пластовий Вишкільний Центр.


А зараз у Міністерство молоді та спорту України завершується процес громадського обговорення концепції державної підтримки пластового руху (Пласту) в Україні та світі.

Світовий досвід довів що скаутинг є один з дієвих механізмів виховання молоді, при тому він досить простий з точку зору залучення ресурсів, не потребує унікального обладнання чи специфічних приміщень для забезпечення виховного процесу.
Сьогодні, безпосереднім лідером українського скаутського руху є Пласт, на жаль хоч ми і є найбільшою молодіжною організацією в Україні наша соціальна ефективність не досягнута.


Світовий досвід та цифри
Виходячи із світового досвіду, зокрема досвіду розвинутих країн євроатлантичної спільноти, залучення до скаутського руху становить в середньому 1-3% від усього суспільства. Близько ⅓ цієї кількості складають волонтери, які організовують роботу, а ⅔ – це діти (тобто близько 3-5% від загальної кількості дітей). Відповідно для виходу на оптимальну чисельність, а відтак на максимальну соціальну ефективність діяльності пластового руху в Україні необхідно залучити щонайменше 3% дітей, тобто 228 000 осіб, а також - додатково - 114 000 пластових виховників. З існуючою спроможністю, чисельністю у 10000 осіб і динамікою приросту у 3 – 5 % в рік пластовий рух до бажаної чисельності може рухатись ще сотні років.

Тому, сьогодні в край важливо підтримати Пласт з боку держави та дати поштовх для розвитку його на півдні та сходу, і для досягти мети щоб пласт був доступний для кожної дитини в Україні.
Станом на сьогодні вже діють 8 Пластових вишкільних центрів по свій країні.





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освіта відеосюжет Пластовий центр Буча
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