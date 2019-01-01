29 серпня: Обговорення пропозицій до Плану розвитку Бучанської ОТГ

Громадські обговорення пропозицій до Плану розвитку Бучанської ОТГ відбудуться 29 серпня 2020 року (субота) о 17.00 у Бучанському міському парку (Літній театр).

Протягом останнього місяця громадська ініціатива депутата Бучанської міської ради Василя Олексюка «Громада – це ти!» зібрала понад 6500 анкет із Вашими пропозиціями щодо розвитку нашої громади. Всі висловлені Вами пропозиції, побажання та зауваження враховані. Така взаємодія є прикладом ефективної моделі комунікації з громадою. Дана ініціатива є актуальною та корисною для всіх нас.