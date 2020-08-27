Ірпінь, Бровари, Буча, Васильків, Обухів - Міста в жовтій зоні епідемічного зонування

27 серпняі відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



З 00:00годин 00:00 хвилин 30 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

В "жовтій зоні" в порівнянні з "зеленої" додатково забороняється відвідування установ соціального захисту, діяльність готелів і нічних клубів з 24:00 до 7:00, а також проведення масових заходів у закладах громадського харчування для більш 20 чоловік.

🔴 до червоної зони буде віднесено:➡️ міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;➡️ міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;➡️ міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;➡️ міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;➡️ місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.🔴 до помаранчевої зони:➡️ міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;➡️ місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;➡️ міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;➡️ міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;➡️ місто Березань та➡️ міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;➡️ місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольськийта Тарутинський райони Одеської області;➡️ місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;➡️ місто Суми Сумської області;➡️ місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківськийрайони Тернопільської області;➡️ місто Харків та Богодухівський район Харківської області;➡️ Волочівський район Хмельницької області;➡️ місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;➡️ Бобровицький район Чернігівської області.➡️ міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;➡️ місто Володимиро-Волинсткий, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;➡️ міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;➡️ міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;➡️ міста Бориспіль,, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;➡️ міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;➡️ міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;➡️ місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;➡️ Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;➡️ Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;➡️ міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області;➡️ міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;➡️ міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;➡️ місто Київ.Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.