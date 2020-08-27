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  • 27 серпня 2020
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Ірпінська влада заборгувала Укрзалізниці більше 6 мільйонів

Про такий борг документально підтвердив юрист Віталій Купрій на сторінці у Фейсбук.



Розпочав вирішення питання щодо покращення транспортного сполучення Приірпіння.
Отримав цікаву відповідь від Укрзалізниці про те, що Ірпінська міська рада заборгувала їм більше 6 мільйонів і це разом із боргами інших міст регіону не дає можливості ремонтувати рухомий склад приміських потягів.
Тобто фінансові проблеми у команди Карплюка із всіма, навіть із Укрзалізницею. В школах саме низьке фінансування по області, в лікарнях не вистачає на ремонт швидких, не має коштів зробити системи відведення дощової води тощо. Проте є мільйони на зняття відеокліпів і роздачу глянцевих журналів.




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Ірпінь вокзал
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