» » У Бучанському ЦНАПі встановили пристрій для осіб з порушеннями слуху
  • 27 серпня 2020
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У Бучанському ЦНАПі встановили пристрій для осіб з порушеннями слуху

По статистиці в Бучанській ОТГ мешкає понад 100 осіб з порушеннями слуху, які відчувають значні труднощі через поганий або взагалі відсутній слух, у звичних елементах взаємодії між людьми, звернення до лікаря,вирішення питань в державних установах, пенсійному фонді, в тому числі і ЦНАП.



Секретар міської ради Василь Олексюк на сторінці в соцмережі зазначив:
«Велика розмова про безбар‘єрність»
Вже сьогодні, в рамках нашої ініціативи "Громада-це ТИ!", ми обладнали спеціальним пристроєм для обслуговування людей з порушенням слуху Бучанський ЦНАП та на черзі міська поліклініка.
Це планшети,з яких людина може самостійно зателефонувати до єдиного кол-центру,де працюють перекладачі мови жестів.
Будь-які бар’єри можна прибрати або здолати,але головне спочатку їх усвідомити!
Почуймо один одного!
Пам’ятаємо ,що ГРОМАДА-ЦЕ ТИ!




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ЦНАП Олексюк
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