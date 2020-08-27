У Бучанському ЦНАПі встановили пристрій для осіб з порушеннями слуху

По статистиці в Бучанській ОТГ мешкає понад 100 осіб з порушеннями слуху, які відчувають значні труднощі через поганий або взагалі відсутній слух, у звичних елементах взаємодії між людьми, звернення до лікаря,вирішення питань в державних установах, пенсійному фонді, в тому числі і ЦНАП.

«Велика розмова про безбар‘єрність»

Вже сьогодні, в рамках нашої ініціативи "Громада-це ТИ!", ми обладнали спеціальним пристроєм для обслуговування людей з порушенням слуху Бучанський ЦНАП та на черзі міська поліклініка.

Це планшети,з яких людина може самостійно зателефонувати до єдиного кол-центру,де працюють перекладачі мови жестів.

Будь-які бар’єри можна прибрати або здолати,але головне спочатку їх усвідомити!

Почуймо один одного!

Пам’ятаємо ,що ГРОМАДА-ЦЕ ТИ!

Секретар міської ради Василь Олексюк на сторінці в соцмережі зазначив: