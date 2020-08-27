Міністерство цифрової трансформації України 

Презентовано Гід з державних послуг — інформаційний портал про усі сервіси, що надаються державними та місцевими органами: www.guide.diia.gov.ua
Тепер на єдиній платформі можна дізнатися про будь-яку державну послугу зручно та швидко.
Зараз на Гіді є інформація щодо 1000 державних послуг — про місце, спосіб, строк, вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів.
Послуги упорядковано за 17 категоріями залежно від сфери діяльності. Серед найпопулярніших — соціальний захист, громадянство та міграція, діяльність бізнесу та громадських формувань, транспорт, сфера інтелектуальної діяльності, фінанси та податки.
Також на Гіді є 36 життєвих подій. Якщо ви придбали автомобіль чи плануєте змінити місце проживання, всю важливу інформацію щодо необхідних у цих випадках послуг можна знайти на порталі.
Гід продовжує поповнюватися послугами та життєвими подіями. Будь ласка, заповніть форму зворотного зв’язку, якщо не знайдете потрібну інформацію
Тепер на єдиній платформі можна дізнатися про будь-яку державну послугу зручно та швидко.
Зараз на Гіді є інформація щодо 1000 державних послуг — про місце, спосіб, строк, вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів.
Послуги упорядковано за 17 категоріями залежно від сфери діяльності. Серед найпопулярніших — соціальний захист, громадянство та міграція, діяльність бізнесу та громадських формувань, транспорт, сфера інтелектуальної діяльності, фінанси та податки.
Також на Гіді є 36 життєвих подій. Якщо ви придбали автомобіль чи плануєте змінити місце проживання, всю важливу інформацію щодо необхідних у цих випадках послуг можна знайти на порталі.
Гід продовжує поповнюватися послугами та життєвими подіями. Будь ласка, заповніть форму зворотного зв’язку, якщо не знайдете потрібну інформацію