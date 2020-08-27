» » » Міністерство цифрової трансформації України
  • 27 серпня 2020
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Міністерство цифрової трансформації України

Презентовано Гід з державних послуг — інформаційний портал про усі сервіси, що надаються державними та місцевими органами: www.guide.diia.gov.ua

Тепер на єдиній платформі можна дізнатися про будь-яку державну послугу зручно та швидко.

Зараз на Гіді є інформація щодо 1000 державних послуг — про місце, спосіб, строк, вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів.

Послуги упорядковано за 17 категоріями залежно від сфери діяльності. Серед найпопулярніших — соціальний захист, громадянство та міграція, діяльність бізнесу та громадських формувань, транспорт, сфера інтелектуальної діяльності, фінанси та податки.

Також на Гіді є 36 життєвих подій. Якщо ви придбали автомобіль чи плануєте змінити місце проживання, всю важливу інформацію щодо необхідних у цих випадках послуг можна знайти на порталі.

Гід продовжує поповнюватися послугами та життєвими подіями. Будь ласка, заповніть форму зворотного зв’язку, якщо не знайдете потрібну інформацію
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Міністерство цифрової трансформації України 
 законодавство
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