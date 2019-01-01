Експерти з інфекційного контролю провели аудит в Бучанському центрі медичної допомоги

25 серпня національна експертна група з інфекційного контролю NEGIC провела аудит в Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Відповідно до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, Бучанський центр ПМСД проводить аудит програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ Украіни.Команда NEGIC допомагає впроваджувати сучасні принципи інфекційної безпеки, що засновані виключно на доказовій медицині.Дякуємо за професіоналізм!