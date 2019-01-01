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  • Учора, 11:33
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Експерти з інфекційного контролю провели аудит в Бучанському центрі медичної допомоги

25 серпня національна експертна група з інфекційного контролю NEGIC провела аудит в Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги.



Ми дбаємо про інфекційну безпеку наших пацієнтів та медичних працівників!

Відповідно до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, Бучанський центр ПМСД проводить аудит програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ Украіни.

Команда NEGIC допомагає впроваджувати сучасні принципи інфекційної безпеки, що засновані виключно на доказовій медицині.
Дякуємо за професіоналізм!

Ми прагнемо бути кращими для наших пацієнтів.
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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 Джам медицина #coronavirus
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