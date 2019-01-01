Буча святкувала День незалежності (фото відео)

Виступ неперевершеного симфонічного оркестру Lord of the Sound

Нова бучанська загально-освітня школа №9

Дорогою ціною незалежність нашої держави виборювалась і з самого початку її заснування.Дорогою ціною, ми отримали Незалежну Україну, донині боремося за її незалежність — ціною людського життя.З подякою за мирне небо, сьогодні прийшли вшанувати пам’ять своїх Героїв родини загиблих, заступник голови Київської держадміністрації Євген Калінін, міський голова Анатолій Федорук, секретар Бучанської міської ради Василь Олексюк та громадськість.Хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам‘ять Воїнів.Ніхто не забутий, ніщо не забуте!Слава Україні! Героям слава!Вітання від Бучанського міського голови Анатолія Федорука отримали медики, почесні працівники Бучанської ОТГ, громадські активісти та інші.Перший паспорт отримали молоді жителі нашої громади. Перші документи та подарунки приймала молодь — цей день вони точно не забудуть у своєму житті!Та важливою частиною будь-якого заходу є пам‘ять про Героїв, які пішли від своїх близьких на війну, аби боронити кордони своєї держави.За цю незалежність борються і донині на Сході України.Хвилиною мовчання вшанували пам‘ять загиблих. Аплодисменти подяки сьогодні довго лунали у залі.Наш обов‘язок пам‘ятати про наших героїв, наш обов‘язок підтримувати рідних, яким болить кожного дня за втрату близької людини.Світові хіти, які з кожною піснею вибухали новими емоціями слухача, надовго запам‘ятаються кожному. Місцями здавалося, що ти в кінотеатрі, переглядаєш історичні епізоди кінофільмів... Так сильно оркестр занурював слухача в історію.Міський голова Анатолій Федорук супроводжував гостей та відповідав на всі поставлені питання. Олексі Чернишов зазначив що розвиток в Бучі є і його наочно видно та побажав на майбутнє, і далі будувати освітні заклади та розвиватись в цьому ж напрямку.Зустріч пройшла в невибагливій дружні атмосфері святкового настрою.Анатолій Федорук також звернув увагу міністра розвитку громад та території на проєкти, які в майбутньому будуть реалізовані в нашій громаді. Під час зустрічі Анатолій Петрович приділив увагу проєкту індустріальному хабу, в якому передбачено об’їзна дорога, будівництво логістичного центру та багато інших нагально-важливих інфраструктур. Олексій Чернишов зауважив, що даний проєкт є по-справжньому важливий.