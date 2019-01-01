Поліція Ірпеня встановлює власників велосипедів, які вилучені у раніше судимого громадянина

Правоохоронці під час відпрацювання на території обслуговування виявили у жителя міста Буча два велосипеди, походження яких 30-ти річний чоловік пояснити не зміг, також жодні документи на транспортний засіб відсутні.

Шановні громадяни

Поліція Ірпеня встановлює власників двох велосипедів, що наразі вилучені у чоловіка.

У разі, якщо ви впізнали свій велосипед, просимо негайно звернутися до поліції за номерами телефонів (04597) 613 35 або 102.

Місцевий житель раніше судимий за неодноразові крадіжки.