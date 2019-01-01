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Поліція Ірпеня встановлює власників велосипедів, які вилучені у раніше судимого громадянина

Правоохоронці під час відпрацювання на території обслуговування виявили у жителя міста Буча два велосипеди, походження яких 30-ти річний чоловік пояснити не зміг, також жодні документи на транспортний засіб відсутні.


Місцевий житель раніше судимий за неодноразові крадіжки.

Шановні громадяни
Поліція Ірпеня встановлює власників двох велосипедів, що наразі вилучені у чоловіка.
У разі, якщо ви впізнали свій велосипед, просимо негайно звернутися до поліції за номерами телефонів (04597) 613 35 або 102.




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Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області 
 поліція
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