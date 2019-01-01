Буча: Афіша заходів на 22-24 серпня

В серпні відбудеться вже ІІІ-й етап Відкритого кубку з мотокросуСпортивно-технічного клубу”Сона”. Це можливість для українських спортсменів позмагатися за першість на найкращій мототрасі країни та отримавши досвід для майбутніх перемог. А для шанувальників мотоспорту та жителів регіону, гарна можливість цікаво та захоплююче провести вікенд.