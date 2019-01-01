Буча: Афіша заходів на 22-24 серпня

22 серпня -Відкритий Кубок з мотокросу (СТК СОНА, Склозавод)
23 серпня - Урочисте підняття прапору (Т.Г.Шевченко)
24 серпня о 10:00 - покладання квітів (Алея Слави по вул. Депутатська)
24 серпня о 18:00 - урочистості в Бучанському парку
24 серпня о 19:00 - оркестр Lords of the Sound зі світовими шедеврами (Центральний парк)
24 серпня о 16:00 - Футбольний матч команд: СОКІЛ - БЕРКУТ-ЛЕГІОН. На Бучанському стадіоні Ювілейний відбудеться ФІНАЛ Кубку Київщини 2020.
Змагання будуть проведені з присутністю глядачів.
В третьому етапі візьмуть участь спортсмени не лише з України, вже зареєстровано два учасника від Молдови.
Наймолодшими учасниками попередніх етапів стали п'ятирічна Поліна Семенюк із міста Кременчук та Назар Гребельний з міста Тростянець.
В класі “Ветеран-2” перше місце два рази поспіль посів легендарний Олександр Морозов. У віці 58 років спортсмен не поступається першістю молодшим спортсменам.
У класі «Хобі MX-2» виступає тринадцятирічний Дмитро Марчук з Бучі.
Змагання проводяться з дотриманням всіх вимог та правил ,рекомендованих МОЗ.
У Бучанському парку в літньому театрі виступить відомий симфонічний оркестр Lords of the Sound зі світовими шедеврами!
На Бучанському стадіоні Ювілейний відбудеться ФІНАЛ Кубку Київщини 2020.
23 серпня - Урочисте підняття прапору (Т.Г.Шевченко)
24 серпня о 10:00 - покладання квітів (Алея Слави по вул. Депутатська)
24 серпня о 18:00 - урочистості в Бучанському парку
24 серпня о 19:00 - оркестр Lords of the Sound зі світовими шедеврами (Центральний парк)
24 серпня о 16:00 - Футбольний матч команд: СОКІЛ - БЕРКУТ-ЛЕГІОН. На Бучанському стадіоні Ювілейний відбудеться ФІНАЛ Кубку Київщини 2020.
Бучанська мототраса на базі спортивно-технічного клубу СОНА 22 серпня зустріне ІІІ-й етап Відкритого кубку з мотокросу. 140 спортсменів стали учасниками двох попередніх етапів.
Змагання будуть проведені з присутністю глядачів.
В третьому етапі візьмуть участь спортсмени не лише з України, вже зареєстровано два учасника від Молдови.
Наймолодшими учасниками попередніх етапів стали п'ятирічна Поліна Семенюк із міста Кременчук та Назар Гребельний з міста Тростянець.
В класі “Ветеран-2” перше місце два рази поспіль посів легендарний Олександр Морозов. У віці 58 років спортсмен не поступається першістю молодшим спортсменам.
У класі «Хобі MX-2» виступає тринадцятирічний Дмитро Марчук з Бучі.
Змагання проводяться з дотриманням всіх вимог та правил ,рекомендованих МОЗ.
Мототраса СОНА - сторінка у Фейсбуці >>
В серпні відбудеться вже ІІІ-й етап Відкритого кубку з мотокросу
Спортивно-технічного клубу”Сона”. Це можливість для українських спортсменів позмагатися за першість на найкращій мототрасі країни та отримавши досвід для майбутніх перемог. А для шанувальників мотоспорту та жителів регіону, гарна можливість цікаво та захоплююче провести вікенд.
В серпні відбудеться вже ІІІ-й етап Відкритого кубку з мотокросу
Спортивно-технічного клубу”Сона”. Це можливість для українських спортсменів позмагатися за першість на найкращій мототрасі країни та отримавши досвід для майбутніх перемог. А для шанувальників мотоспорту та жителів регіону, гарна можливість цікаво та захоплююче провести вікенд.
24 серпня, Буча - оркестр Lords of the Sound зі світовими шедеврами
У Бучанському парку в літньому театрі виступить відомий симфонічний оркестр Lords of the Sound зі світовими шедеврами!
24 серпня о 16:00 - Футбольний матч команд: СОКІЛ - БЕРКУТ-ЛЕГІОН.
На Бучанському стадіоні Ювілейний відбудеться ФІНАЛ Кубку Київщини 2020.