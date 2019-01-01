Борис Патон, видатний український науковець помер на 102 році життя

«З глибоким болем висловлюю від імені Бучанської громади свої найщиріші співчуття родині, близьким та соратникам видатного науковця і громадського діяча, Почесного громадянина Бучі, корифея української науки, патріота України Бориса Патона.

Пішла із життя людина –епоха, яка була видатним фахівцем, науковцем і зразком самовідданого служіння освіті і науці.

Схиляємо голови в скорботі разом із рідними, колегами, однодумцями. Світла пам’ять про про славетного українця Бориса Патона назавжди залишиться в наших серцях».

На 102 році життя помер видатний український науковець Борис ПатонБучанський міський голова Анатолій Федорук висловив співчуття у зв’язку зі смертю Великого Українця:– незмінний з 1962 року президент Національної академії наук України і Інституту електрозварювання (імені свого батька) з 1953 року, вченому у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952).Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.Його гасло: "Треба отримувати задоволення від своєї праці і від свого життя! А якщо ти тільки ниєш і скиглиш, то нічого доброго не буде".Народження Патона день у день збігається з днем створення Академії наук України.В 2014 році 96-річний Патон завів собі сторінку у Фейсбуці.Секретом свого довголіття академік називав невтомну працю. Над своїми новими ідеями він працював по 12 годин на день.