В ірпінській лікарні проводять тестування комп’ютерного томографа

Відтепер жителі Ірпеня зможуть пройти комп’ютерну томографію, повідомив директор Ірпінської центральної міської лікарні Антон Довгопол.
«У нашому закладі в рамках приватно-державного партнерства запускається в роботу комп’ютерна томографія», — розповів він на сторінці лікарні у Фейсбук.
За його словами, зараз проводиться тестування томографа, під час якого безоплатно проходять обстеження близько 10 ірпінців, які цього особливо потребують.
Директор лікарні зазначив, що приблизно 27 серпня з’явиться інформація про ціни на обстеження, умови соціального пакету та пільги для певних категорій населення. «Ми обов’язково вас проінформуємо про це на сайті Ірпінської міської ради й на сайті лікарні», — сказав Антон Довгопол.
«У нашому закладі в рамках приватно-державного партнерства запускається в роботу комп’ютерна томографія», — розповів він на сторінці лікарні у Фейсбук.
За його словами, зараз проводиться тестування томографа, під час якого безоплатно проходять обстеження близько 10 ірпінців, які цього особливо потребують.
Директор лікарні зазначив, що приблизно 27 серпня з’явиться інформація про ціни на обстеження, умови соціального пакету та пільги для певних категорій населення. «Ми обов’язково вас проінформуємо про це на сайті Ірпінської міської ради й на сайті лікарні», — сказав Антон Довгопол.