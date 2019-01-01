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Що робити школі, якщо виявили учня з ознаками захворювання на COVID-19 – інструкція

Освітній департамент Києва розробив інструкцію дій школи або дитсадка, якщо в дитини виявили ознаки респіраторного захворювання.



Інструкцію опублікувала очільниця департаменту Олена Фіданян на своїй fb-сторінці.

Отже, в разі виявлення дитини з ознаками хвороби:

1. Вчитель / вихователь телефоном інформує чергового адміністратора та медпрацівника.
Медпрацівник забирає дитину до ізолятора та повідомляє заступнику з господарської частини про приміщення, яке необхідно дезінфікувати.
Дітей групи / класу ізолюють (припиняється рух дітей по садку / школі).

У разі потреби медпрацівник викликає швидку медичну допомогу.

2. Технічний працівник дезінфікує приміщення.
Черговий адміністратор інформує батьків та РУО про виявлення дитини з ознаками хвороби, обмежує вхід до приміщення, де перебуває дитина із симптомами.

3. Районне управління освіти інформує управління Держпродспоживслужби.

4. Вчитель / вихователь проводить інструктаж з дітьми, які контактували з дитиною з ознаками хвороби.
Діти з групи / класу, де виявили дитину із симптомами, переходять на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень.

5. Якщо тест не підтверджує COVID-19, діти повертаються на навчання.
Якщо тест підтверджує COVID-19, діти переходять на дистанційне навчання на два тижні.

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освіта #coronavirus
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