У Гостомелі виявлено артилерійський снаряд часів Другої Світової Війни

18 серпня о 17:20 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського міського відділу ГУ ДСНС України у Київській області надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету у селищі Гостомель, по вул. Остромирська.

Виїздом на місце знахідки працівниками ДСНС проведено ідентифікацію та встановлено що даний вибухонебезпечний предмет - це артилерійський снаряд часів Другої Світової Війни.Ірпінським відділом поліції даний вибухонебезпечний предмет взято під охорону до прибуття піротехнічного підрозділу ГУ ДСНС України у Київській області.