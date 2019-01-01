У Гостомелі виявлено артилерійський снаряд часів Другої Світової Війни

18 серпня о 17:20 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського міського відділу ГУ ДСНС України у Київській області надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету у селищі Гостомель, по вул. Остромирська.
Виїздом на місце знахідки працівниками ДСНС проведено ідентифікацію та встановлено що даний вибухонебезпечний предмет - це артилерійський снаряд часів Другої Світової Війни.
Ірпінським відділом поліції даний вибухонебезпечний предмет взято під охорону до прибуття піротехнічного підрозділу ГУ ДСНС України у Київській області.
Рятувальники нагадують: при виявленні невідомих металевих предметів, схожих на боєприпаси, в жодному разі не торкайтеся їх, а звертайтеся за номерами екстрених служб «101» або «102».