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У Гостомелі виявлено артилерійський снаряд часів Другої Світової Війни

18 серпня о 17:20 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського міського відділу ГУ ДСНС України у Київській області надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету у селищі Гостомель, по вул. Остромирська.


Виїздом на місце знахідки працівниками ДСНС проведено ідентифікацію та встановлено що даний вибухонебезпечний предмет - це артилерійський снаряд часів Другої Світової Війни.
Ірпінським відділом поліції даний вибухонебезпечний предмет взято під охорону до прибуття піротехнічного підрозділу ГУ ДСНС України у Київській області.
Рятувальники нагадують: при виявленні невідомих металевих предметів, схожих на боєприпаси, в жодному разі не торкайтеся їх, а звертайтеся за номерами екстрених служб «101» або «102».
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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 Гостомель
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