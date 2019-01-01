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В Ірпені ліквідували пожежу приватного житлового будинку

19 серпня о 09:56 на пункт зв’язку 36-Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на три власника в місті Ірпінь по вул. Полтавська, 32.



Отримавши повідомлення, на місце події негайно було направлено 2 відділення Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, 1 відділення Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча, 1 відділення Державного пожежно-рятувального посту сел. Гостомель та 1 відділення Державного пожежно-рятувального посту сел. Ворзель.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття приватного житлового будинку на три власника. Гасіння ускладнювалось робою на висоті та сильним задимленням. Загалом на місці працювало 18 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Локалізовано пожежу о 11:24, на даний час триває ліквідація.

Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено перекриття житлового будинку, речі домашнього та побутового вжитку.

Загиблих на місці пригоди не виявлено, причина загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.




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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
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