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Буча, 27 серпня: Порядок денний 82 сесії БМР

Порядок денний пленарного засідання 82 сесії VII скликання
27 серпня 2020 року


Бучанська міська рада






1 		Про добровільне приєднання Бабинецької селищної територіальної громади Бородянського району до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади

2 		Про добровільне приєднання Ворзельської селищної територіальної громади селища Ворзель міста Ірпінь до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади

3 		Про добровільне приєднання Мироцької сільської територіальної громади Києво-Святошинського району до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади

4 		Про стан сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого бюджету Бучанської міської об'єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року

5 		Про затвердження звіту щодо виконання місцевого бюджету Бучанської міської об'єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року

6 		Про фінансування місцевих програм Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року

7 		Про внесення змін до рішення 71 сесії Бучанської міської ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року за № 4344-71-VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

8 		Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних ділянок:

8.1. Про розгляд звернення гр. Бреус В.В., вул. Інститутська, 26

8.2. Про розгляд звернення гр. Гудзенко О.Ф., вул. А.Михайловського, 79-г

8.3. Про розгляд звернення гр. Несторова О.В., вул. Шевченка, б/н

8.4. Про розгляд звернення ФОП Чернешевої Н.А., вул. Інститутська, 54-а

9 		Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 р.р.» № 2895-53-VII від 24.01.2019 р.

10 		Про управління майном, яке належать до комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади:

10.1. Про затвердження Порядку придбання у власність Бучанської міської об’єднаної територіальної громади об’єктів нерухомого майна

10.2. Про затвердження Звіту про оцінку майна об’єкту комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади

11 		Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанської Української гімназії

12 		Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.–ЗОШ І-ІІІ ст.» №3

13 		Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3

14 		Про затвердження Положення про стипендію Бучанського міського голови для талановитих і обдарованих дітей та молоді в новій редакції

15 		Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в селах Луб’янка, Блиставиця, Гаврилівка та Тарасівщина Бучанської міської об’єднаної територіальної громади

16 		Про затвердження в новій редакції Програми підтримки ОСББ та ЖБК в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки.

17 		Про розгляд звернення КП «Бучабудзамовник» щодо надання дозволу на укладання договору суперфіцію з гр. Рибальченко Ю.А., вул. І.Кожедуба, 3-А

18 		Про розгляд звернення КП «Бучабудзамовник» щодо надання дозволу на укладання договору суперфіцію з гр. Побігаєм Д.В., вул. І.Кожедуба, 3

19 		Про розгляд звернення КП «Бучабудзамовник» щодо надання дозволу на укладання договору суперфіцію з Богуш Т.В., пров. О.Тихого, 2

20 		Про затвердження Статуту КП «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради в новій редакції

21 		Про зміну розміру статутного капіталу КП «Бучанське УЖКГ» та затвердження статуту у новій редакції

22 		Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу КП «Бучанське УЖКГ» на баланс КП «Бучазеленбуд»

23 		Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 6,9 га», що розташовано вулиць Депутатська, Амосова та Нове Шосе в м.Буча Київської області для розміщення офісно складських будівель та споруд

24 		Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 2,75 га, для розміщення торговельних закладів в межах вулиць Вокзальна, пойми річки Бучанка та існуючої індивідуальної житлової забудови в м.Буча Київської області (Коригування)»

25 		Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 1,6 га, для розміщення торговельних закладів та закладів громадського харчування в межах Бучанського міського парку в м.Буча Київської області»

26 		Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 1,23 га для розташування об’єктів автомобільного сервісу в межах вулиць Л.Ревуцького, Депутатська та Островського в м.Буча Київської області»

27 		Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій

28 		Депутатські запити

29 		Різне
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Прес-служба Бучанської міської ради 
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