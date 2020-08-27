Буча, 27 серпня: Порядок денний 82 сесії БМР

Порядок денний пленарного засідання 82 сесії VII скликання
27 серпня 2020 року
Бучанська міська рада
1
|Про добровільне приєднання Бабинецької селищної територіальної громади Бородянського району до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
2
|Про добровільне приєднання Ворзельської селищної територіальної громади селища Ворзель міста Ірпінь до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
3
|Про добровільне приєднання Мироцької сільської територіальної громади Києво-Святошинського району до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
4
|Про стан сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого бюджету Бучанської міської об'єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року
5
|Про затвердження звіту щодо виконання місцевого бюджету Бучанської міської об'єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року
6
|Про фінансування місцевих програм Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року
7
|Про внесення змін до рішення 71 сесії Бучанської міської ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року за № 4344-71-VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»
8
|Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних ділянок:
|8.1. Про розгляд звернення гр. Бреус В.В., вул. Інститутська, 26
|8.2. Про розгляд звернення гр. Гудзенко О.Ф., вул. А.Михайловського, 79-г
|8.3. Про розгляд звернення гр. Несторова О.В., вул. Шевченка, б/н
|8.4. Про розгляд звернення ФОП Чернешевої Н.А., вул. Інститутська, 54-а
9
|Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 р.р.» № 2895-53-VII від 24.01.2019 р.
10
|Про управління майном, яке належать до комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади:
|10.1. Про затвердження Порядку придбання у власність Бучанської міської об’єднаної територіальної громади об’єктів нерухомого майна
|10.2. Про затвердження Звіту про оцінку майна об’єкту комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
11
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанської Української гімназії
12
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.–ЗОШ І-ІІІ ст.» №3
13
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3
14
|Про затвердження Положення про стипендію Бучанського міського голови для талановитих і обдарованих дітей та молоді в новій редакції
15
|Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в селах Луб’янка, Блиставиця, Гаврилівка та Тарасівщина Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
16
|Про затвердження в новій редакції Програми підтримки ОСББ та ЖБК в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки.
17
|Про розгляд звернення КП «Бучабудзамовник» щодо надання дозволу на укладання договору суперфіцію з гр. Рибальченко Ю.А., вул. І.Кожедуба, 3-А
18
|Про розгляд звернення КП «Бучабудзамовник» щодо надання дозволу на укладання договору суперфіцію з гр. Побігаєм Д.В., вул. І.Кожедуба, 3
19
|Про розгляд звернення КП «Бучабудзамовник» щодо надання дозволу на укладання договору суперфіцію з Богуш Т.В., пров. О.Тихого, 2
20
|Про затвердження Статуту КП «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради в новій редакції
21
|Про зміну розміру статутного капіталу КП «Бучанське УЖКГ» та затвердження статуту у новій редакції
22
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу КП «Бучанське УЖКГ» на баланс КП «Бучазеленбуд»
23
|Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 6,9 га», що розташовано вулиць Депутатська, Амосова та Нове Шосе в м.Буча Київської області для розміщення офісно складських будівель та споруд
24
|Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 2,75 га, для розміщення торговельних закладів в межах вулиць Вокзальна, пойми річки Бучанка та існуючої індивідуальної житлової забудови в м.Буча Київської області (Коригування)»
25
|Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 1,6 га, для розміщення торговельних закладів та закладів громадського харчування в межах Бучанського міського парку в м.Буча Київської області»
26
|Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 1,23 га для розташування об’єктів автомобільного сервісу в межах вулиць Л.Ревуцького, Депутатська та Островського в м.Буча Київської області»
27
|Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
28
|Депутатські запити
29
|Різне