Буча, 27 серпня: Порядок денний 82 сесії БМР





1 Про добровільне приєднання Бабинецької селищної територіальної громади Бородянського району до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади



2 Про добровільне приєднання Ворзельської селищної територіальної громади селища Ворзель міста Ірпінь до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади



3 Про добровільне приєднання Мироцької сільської територіальної громади Києво-Святошинського району до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади



4 Про стан сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого бюджету Бучанської міської об'єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року



5 Про затвердження звіту щодо виконання місцевого бюджету Бучанської міської об'єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року



6 Про фінансування місцевих програм Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року



7 Про внесення змін до рішення 71 сесії Бучанської міської ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року за № 4344-71-VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»



8 Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних ділянок:



8.1. Про розгляд звернення гр. Бреус В.В., вул. Інститутська, 26



8.2. Про розгляд звернення гр. Гудзенко О.Ф., вул. А.Михайловського, 79-г



8.3. Про розгляд звернення гр. Несторова О.В., вул. Шевченка, б/н



8.4. Про розгляд звернення ФОП Чернешевої Н.А., вул. Інститутська, 54-а



9 Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 р.р.» № 2895-53-VII від 24.01.2019 р.



10 Про управління майном, яке належать до комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади:



10.1. Про затвердження Порядку придбання у власність Бучанської міської об’єднаної територіальної громади об’єктів нерухомого майна



10.2. Про затвердження Звіту про оцінку майна об’єкту комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади



11 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанської Української гімназії



12 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.–ЗОШ І-ІІІ ст.» №3



13 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3



14 Про затвердження Положення про стипендію Бучанського міського голови для талановитих і обдарованих дітей та молоді в новій редакції



15 Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в селах Луб’янка, Блиставиця, Гаврилівка та Тарасівщина Бучанської міської об’єднаної територіальної громади



16 Про затвердження в новій редакції Програми підтримки ОСББ та ЖБК в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки.



17 Про розгляд звернення КП «Бучабудзамовник» щодо надання дозволу на укладання договору суперфіцію з гр. Рибальченко Ю.А., вул. І.Кожедуба, 3-А



18 Про розгляд звернення КП «Бучабудзамовник» щодо надання дозволу на укладання договору суперфіцію з гр. Побігаєм Д.В., вул. І.Кожедуба, 3



19 Про розгляд звернення КП «Бучабудзамовник» щодо надання дозволу на укладання договору суперфіцію з Богуш Т.В., пров. О.Тихого, 2



20 Про затвердження Статуту КП «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради в новій редакції



21 Про зміну розміру статутного капіталу КП «Бучанське УЖКГ» та затвердження статуту у новій редакції



22 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу КП «Бучанське УЖКГ» на баланс КП «Бучазеленбуд»



23 Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 6,9 га», що розташовано вулиць Депутатська, Амосова та Нове Шосе в м.Буча Київської області для розміщення офісно складських будівель та споруд



24 Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 2,75 га, для розміщення торговельних закладів в межах вулиць Вокзальна, пойми річки Бучанка та існуючої індивідуальної житлової забудови в м.Буча Київської області (Коригування)»



25 Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 1,6 га, для розміщення торговельних закладів та закладів громадського харчування в межах Бучанського міського парку в м.Буча Київської області»



26 Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 1,23 га для розташування об’єктів автомобільного сервісу в межах вулиць Л.Ревуцького, Депутатська та Островського в м.Буча Київської області»



27 Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій



28 Депутатські запити