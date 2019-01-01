Карплюк боїться втратити владу? Відеозвернення бучанцям

Колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк у новому відеозверненні пояснив причини свого конфлікту з очільником Бучі Анатолієм Федоруком. На думку Карплюка, Федорук просто “не зміг пробачити йому швидкого успіху в Ірпені”.
Публікуємо відео безробітного екс-мера Карплюка, лідера партії "Нові обличчя".
До речі, сайт політичної партії вже не перший рік в занедбаному стані - тож похизуватися піар-акціями можна тільки на власній сторінці фейсбука.
Так, політичні протистояння перед виборами вже в повітрі. І вибір будуть робити люди.
Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель..
Ми всі, по своєму, утворюємо цей чудовий район.
Саме зараз, на цих виборах, Буча - як родзинка для тих......
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Реакція Анатолія Федорука, міського голови Бучі Політик відзначив, що за останні роки Буча “не лише стала сучасним містом, вийшовши як селище з-під юрисдикції Ірпеня, а й створила одну з найбільших громад регіону.”
Також слова Карплюка прокоментував відомий в Ірпені громадський діяч, захисник зелених зон Олексій Зіневич, який нещодавно висловив свій намір балотуватись на майбутніх місцевих виборах. Він також нагадав, що попри слова Карплюка Буча стала районним центром і громадою, до складу якої увійшли 14 населених пунктів. Ірпінь, натомість, втратив Ворзель, Гостомель та Коцюбинське.
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Володимир Карплюк, який у 2018 році за власним бажання покинув місто Ірпінь, у відеозверненні до бучанців та гостомельчан хизується тим - як він за три роки керування красиво забудував Ірпінь, порушуючи екологічні норми та законодавство.
Публікуємо відео безробітного екс-мера Карплюка, лідера партії "Нові обличчя".
До речі, сайт політичної партії вже не перший рік в занедбаному стані - тож похизуватися піар-акціями можна тільки на власній сторінці фейсбука.
Так, політичні протистояння перед виборами вже в повітрі. І вибір будуть робити люди.
Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель..
Ми всі, по своєму, утворюємо цей чудовий район.
Саме зараз, на цих виборах, Буча - як родзинка для тих......
_________ _________
Реакція Анатолія Федорука, міського голови Бучі Політик відзначив, що за останні роки Буча “не лише стала сучасним містом, вийшовши як селище з-під юрисдикції Ірпеня, а й створила одну з найбільших громад регіону.”
Також слова Карплюка прокоментував відомий в Ірпені громадський діяч, захисник зелених зон Олексій Зіневич, який нещодавно висловив свій намір балотуватись на майбутніх місцевих виборах. Він також нагадав, що попри слова Карплюка Буча стала районним центром і громадою, до складу якої увійшли 14 населених пунктів. Ірпінь, натомість, втратив Ворзель, Гостомель та Коцюбинське.
посилання >>