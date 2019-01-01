Коронавірус Covid-19 міг виникнути в китайській шахті в 2012 році, а не в Ухані

Коронавірус вперше з'явився у китайських шахтарів ще в 2012 році і, можливо, не прийшов з ринку Ухань, кажуть вчені.

Шість гірників захворіли вірусом, схожим на пневмонію, на шахті Модзян в провінції Юньнань на південному заході Китаю вісім років тому. Шахтарі витратили два тижні на видалення фекалій кажанів, в результаті чого троє з них померли від вірусу. Серед симптомів пацієнтів лікар називав високу температуру, сухий кашель, болі в кінцівках і, в деяких випадках, головні болі.

Троє шахтарів, які видаляли фекалії кажанів померли від вірусу.Лікар Лі Сюй взяв зразки тканин інфікованих шахтарів в лабораторію Ухані, звідки, на думку багатьох, стався витік вірусу.