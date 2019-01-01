» » » Коронавірус Covid-19 міг виникнути в китайській шахті в 2012 році, а не в Ухані
  • Учора, 11:40
  • 163
  • 0
+aA | -Aa 

Коронавірус Covid-19 міг виникнути в китайській шахті в 2012 році, а не в Ухані

Коронавірус вперше з'явився у китайських шахтарів ще в 2012 році і, можливо, не прийшов з ринку Ухань, кажуть вчені.



Таку думку висловили вірусолог Джонатан Латам і молекулярний біолог Еллісон Вілсон, прочитавши дисертацію лікаря Лі Сюй, який лікував шахтарів в 1000 милях від вологого ринку в Ухані, повідомляє The Sun.

Шість гірників захворіли вірусом, схожим на пневмонію, на шахті Модзян в провінції Юньнань на південному заході Китаю вісім років тому. Шахтарі витратили два тижні на видалення фекалій кажанів, в результаті чого троє з них померли від вірусу. Серед симптомів пацієнтів лікар називав високу температуру, сухий кашель, болі в кінцівках і, в деяких випадках, головні болі.


Троє шахтарів, які видаляли фекалії кажанів померли від вірусу.

Вчені сказали, що докази, наведені в дисертації, змусили їх «переглянути все», що, на їхню думку, вони знали про пандемію. Вони прийшли до думки, що вірус, який убив більше 760 000 чоловік по всьому світу, розвинувся всередині шахтарів і був адаптований для людей.

Лікар Лі Сюй взяв зразки тканин інфікованих шахтарів в лабораторію Ухані, звідки, на думку багатьох, стався витік вірусу.





публікація з оригіналу: www.thesun.co.uk
0 0

#coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
У Бучі лікуються 27 осіб із коронавірусом

У Бучі лікуються 27 осіб із коронавірусом

Буча та регіон
Два лікарі з Ірпінської лікарні захворіли Covid-19

Два лікарі з Ірпінської лікарні захворіли Covid-19

Буча та регіон
В Ірпені від COVID-19 помер чоловік 68 років

В Ірпені від COVID-19 помер чоловік 68 років

Буча та регіон
Міфи про коронавірус: Група ризику лише старі, треба носити маску, ібупрофен шкодить

Міфи про коронавірус: Група ризику лише старі, треба носити маску, ібупрофен шкодить

Буча та регіон
WHO: Коронавірус оголошено, як глобальна надзвичайна ситуація для здоровя

WHO: Коронавірус оголошено, як глобальна надзвичайна ситуація для здоровя

Буча та регіон
В Ухані з'явилося четверте покоління випадків пневмонії

В Ухані з'явилося четверте покоління випадків пневмонії

Буча та регіон
Комітет з надзвичайних ситуацій: Щодо спалаху нового коронавірусу

Комітет з надзвичайних ситуацій: Щодо спалаху нового коронавірусу

Буча та регіон
Поширення вірусу по всьому Китаю, до Японії, Таїланду та США

Поширення вірусу по всьому Китаю, до Японії, Таїланду та США

Суспільство
ДТП в Коцюбинське: Загинуло троє людей

ДТП в Коцюбинське: Загинуло троє людей

Буча та регіон
Ірпінська Держсанепідслужба: Хвороба, викликана вірусом Зіка

Ірпінська Держсанепідслужба: Хвороба, викликана вірусом Зіка

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.