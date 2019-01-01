Коронавірус Covid-19 міг виникнути в китайській шахті в 2012 році, а не в Ухані

Коронавірус вперше з'явився у китайських шахтарів ще в 2012 році і, можливо, не прийшов з ринку Ухань, кажуть вчені.
Таку думку висловили вірусолог Джонатан Латам і молекулярний біолог Еллісон Вілсон, прочитавши дисертацію лікаря Лі Сюй, який лікував шахтарів в 1000 милях від вологого ринку в Ухані, повідомляє The Sun.
Шість гірників захворіли вірусом, схожим на пневмонію, на шахті Модзян в провінції Юньнань на південному заході Китаю вісім років тому. Шахтарі витратили два тижні на видалення фекалій кажанів, в результаті чого троє з них померли від вірусу. Серед симптомів пацієнтів лікар називав високу температуру, сухий кашель, болі в кінцівках і, в деяких випадках, головні болі.
Троє шахтарів, які видаляли фекалії кажанів померли від вірусу.
Вчені сказали, що докази, наведені в дисертації, змусили їх «переглянути все», що, на їхню думку, вони знали про пандемію. Вони прийшли до думки, що вірус, який убив більше 760 000 чоловік по всьому світу, розвинувся всередині шахтарів і був адаптований для людей.
Лікар Лі Сюй взяв зразки тканин інфікованих шахтарів в лабораторію Ухані, звідки, на думку багатьох, стався витік вірусу.
публікація з оригіналу: www.thesun.co.uk