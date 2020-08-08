Бучанська ОТГ: Нова виборча системи

ДОВІДКОВО:
Посилання >>
В розділі "Перевірка включення >>" Ви зможете перевірити інформацію про своє включення до Державного реєстру виборців.
В розділі "Пошук дільниці >>" Ви можете здійснити пошук виборчої дільниці за адресою або на мапі.
В розділі "Мої вибори >>" Ви побачите усі виборчі кампанії, у яких можете взяти участь.
В розділі "Відкриті дані >>" надані набори даних у формі відкритих даних в структурованому форматі XML.
В розділі "Заяви, запити >>" Ви можете подати звернення/запити до органів ведення Реєстру в електронній формі за електронним підписом.
Для отримання більш детального опису кожного сервісу або екрану натискайте посилання "Допомога" у правому верхньому кутку.
Також доступна окрема Інструкція користувача >> з використання Сервісів Державного реєстру виборців.
КАРТА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЬ ОКРУГУ 96, утворені на постійній основі
Посилання >>
Сервіси Державного реєстру виборців:
В розділі "Перевірка включення >>" Ви зможете перевірити інформацію про своє включення до Державного реєстру виборців.
В розділі "Пошук дільниці >>" Ви можете здійснити пошук виборчої дільниці за адресою або на мапі.
В розділі "Мої вибори >>" Ви побачите усі виборчі кампанії, у яких можете взяти участь.
В розділі "Відкриті дані >>" надані набори даних у формі відкритих даних в структурованому форматі XML.
В розділі "Заяви, запити >>" Ви можете подати звернення/запити до органів ведення Реєстру в електронній формі за електронним підписом.
Для отримання більш детального опису кожного сервісу або екрану натискайте посилання "Допомога" у правому верхньому кутку.
Також доступна окрема Інструкція користувача >> з використання Сервісів Державного реєстру виборців.
Прийшовши на виборчу дільницю під час місцевих виборів 25 жовтня, українці отримають 4 різних бюлетеня. Адже обиратимуть міського (сільського або селищного) голову, депутатів до місцевої, районної та обласної ради.
16 липня парламент затвердив новий бюлетень. У ньому виборці ставитимуть галочку навпроти партії, яку підтримують, а поряд вписуватимуть номер кандидата від неї.
16 липня парламент затвердив новий бюлетень. У ньому виборці ставитимуть галочку навпроти партії, яку підтримують, а поряд вписуватимуть номер кандидата від неї.
Секретар Бучанської міської ради Василь Олексюк розяснює щодо нової виборчої системи.
Шановні мешканці Бучанської міської об’єднаної територіальної громади!
Хочу проінформувати, що вибори цьогоріч відбуватимуться за новим Виборчим кодексом України та за новою виборчою системою, яка в Україні ще ніколи не практикувалась — це відкриті партійні списки. Крім того, за перспективним планом, затвердженим Кабінетом Міністрів, до м. Буча доєднуються ще 8 сільських рад(14 населених пунктів):
Бабинецька, Блиставицька,
Ворзельська, Гаврилівська,
Здвижівська, Луб’янська,
Мироцька, Синяківська.
Тож загальна кількість виборців по Бучанській ОТГ становитиме майже 43 тисячі громадян. Кількість депутатів місцевої ради визначається відповідно до кількості виборців. Для міської ради Бучанської територіальної громади це буде 34 депутати, які будуть обрані не лише від міста Буча, а й від приєднаних сіл та селищ.
На цих виборах на громадян чекає і новий формат бюлетенів. У чому їх відмінність від попередніх?
Складність нової виборчої системи полягає у тому, що громадянам доведеться обирати не лише кандидата до ради відповідного рівня, а й обов'язково політичну силу, від якої він балотується. Якщо людина обрала політичну партію одну, а кандидата від іншої, то такий бюлетень вважатиметься недійсним.
Тож варто звернути увагу не лише на прізвище обраного вами кандидата, а й знати та обрати політичну силу, від якої він балотується. Навпроти назви партії у першому квадратику бюлетеня ставиться “галочка” ☑️або “плюсик”➕.
У другому - номер кандидата зі списку. Вносити цифри для голосування за кандидата треба буде дуже уважно. По-перше, номер матиме спереду цифру нуль. Тобто не 1 чи 2, а 01, 02 і т. д. Крім того, цифри мають написані у такому форматі, як колись писали індекси на поштових листівках, аби ваш бюлетень не виявився недійсним.
У другому - номер кандидата зі списку. Вносити цифри для голосування за кандидата треба буде дуже уважно. По-перше, номер матиме спереду цифру нуль. Тобто не 1 чи 2, а 01, 02 і т. д. Крім того, цифри мають написані у такому форматі, як колись писали індекси на поштових листівках, аби ваш бюлетень не виявився недійсним.
Скільки виборці отримають бюлетенів?
В загальному (за логікою) – чотири.
Один — з кандидатами на міського голову(голову об’єднаної громади), другий — з кандидатами до міської ради Бучанської ОТГ, третій бюлетень — до районної ради і четвертий — до обласної. Чому за логікою, тому що 08.08.2020р.
ЦВК прийняла Постанову “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, а щодо виборів районної і обласної рад ще йдуть дебати і дату не призначено.
Наголошу, що мешканці приєднаних сіл та селищ, які увійшли до складу Бучанської ОТГ, вперше голосуватимуть за міського голову та депутатів міської ради Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.
Представляти ж інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах міської ради буде староста, який затверджуватиметься міською радою на строк її повноважень за пропозицією(поданням)міського голови.
Обов’язково прийміть участь у виборах і пам’ятайте, що ГРОМАДА-ЦЕ ТИ!✌️
З повагою, секретар Бучанської міської ради Василь Олексюк.