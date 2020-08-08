Бучанська ОТГ: Нова виборча системи

Прийшовши на виборчу дільницю під час місцевих виборів 25 жовтня, українці отримають 4 різних бюлетеня. Адже обиратимуть міського (сільського або селищного) голову, депутатів до місцевої, районної та обласної ради.

16 липня парламент затвердив новий бюлетень. У ньому виборці ставитимуть галочку навпроти партії, яку підтримують, а поряд вписуватимуть номер кандидата від неї.

Секретар Бучанської міської ради Василь Олексюк розяснює щодо нової виборчої системи.

На цих виборах на громадян чекає і новий формат бюлетенів. У чому їх відмінність від попередніх?



У другому - номер кандидата зі списку. Вносити цифри для голосування за кандидата треба буде дуже уважно. По-перше, номер матиме спереду цифру нуль. Тобто не 1 чи 2, а 01, 02 і т. д. Крім того, цифри мають написані у такому форматі, як колись писали індекси на поштових листівках, аби ваш бюлетень не виявився недійсним. Тож варто звернути увагу не лише на прізвище обраного вами кандидата, а й знати та обрати політичну силу, від якої він балотується. Навпроти назви партії у першому квадратику бюлетеня ставиться “галочка” ☑️або “плюсик”➕.У другому - номер кандидата зі списку. Вносити цифри для голосування за кандидата треба буде дуже уважно. По-перше, номер матиме спереду цифру нуль. Тобто не 1 чи 2, а 01, 02 і т. д. Крім того, цифри мають написані у такому форматі, як колись писали індекси на поштових листівках, аби ваш бюлетень не виявився недійсним.

Скільки виборці отримають бюлетенів?

Обов’язково прийміть участь у виборах і пам’ятайте, що ГРОМАДА-ЦЕ ТИ!