Податкова: Про зміни в законодавстві з 8 серпня 2020 року

Зміни до законодавства, внесені Законом №786-ІХ, набули чинності з 8 серпня 2020 року

Зміни, що набули чинності з 08.08.2020, зокрема, передбачають:

- зміну опису підакцизних товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД, зокрема, пального;

- зміни у процедурі проведення перевірок: виключено норми, які надавали право контролюючим органам при перевірці оформлення працівників опитувати їх та роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага та відшкодування; на період дії карантину контролюючим органам надано право проводити документальні позапланові перевірки за зверненнями платника податків;

- визначення першим місячним звітним періодом для платників ПДВ, які сплачують єдиний податок, липень 2020 року;

- зменшення розмірів штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних:

- у разі відсутності реєстрації – 2,5 % (було 5 %) від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1700 гривень (було 3 400 гривень);

- у разі несвоєчасної реєстрації – 1 % (було 2 %) від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 510 гривень (було 1 020 гривень).