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Податкова: Про зміни в законодавстві з 8 серпня 2020 року

Зміни до законодавства, внесені Законом №786-ІХ, набули чинності з 8 серпня 2020 року



Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що 8 серпня 2020 набрали чинності окремі норми Закону України від 14.07. 2020 року
№ 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України (далі - ПКУ) щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон № 786), яким внесено зміни, зокрема, до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №481/95-ВР (далі – Закон № 481).

Зміни, що набули чинності з 08.08.2020, зокрема, передбачають:
- зміну опису підакцизних товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД, зокрема, пального;
- зміни у процедурі проведення перевірок: виключено норми, які надавали право контролюючим органам при перевірці оформлення працівників опитувати їх та роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага та відшкодування; на період дії карантину контролюючим органам надано право проводити документальні позапланові перевірки за зверненнями платника податків;
- визначення першим місячним звітним періодом для платників ПДВ, які сплачують єдиний податок, липень 2020 року;
- зменшення розмірів штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних:
- у разі відсутності реєстрації – 2,5 % (було 5 %) від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1700 гривень (було 3 400 гривень);
- у разі несвоєчасної реєстрації – 1 % (було 2 %) від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 510 гривень (було 1 020 гривень).


Зміни у Законі № 481 передбачають, зокрема, незастосування відповідальності, визначеної окремими нормами ст.17 Закону № 481, починаючи з 23 травня 2020 до 31 грудня 2020 включно для СГ, які здійснюють виробництво, імпорт, експорт, оптову і роздрібну торгівлю, зберігання палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350° C (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), базових олив та інших мастильних матеріалів, інших дистилятів, які під час фракційної розгонки за методом ISO 3405 (або аналогічним методом ASTM D 86) при температурі 350° С та атмосферному тиску переганяються не більше 35 об. % (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90), при здійсненні виробництва, імпорту, експорту, оптової і роздрібної торгівлі, зберігання таких товарів.
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ГУ ДПС у Київській області 
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