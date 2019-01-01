СОЦЗАХИСТ: Зміни у законодавстві щодо соціальної допомоги 'ОДИНОКА МАТИ'

Отримувачів державної соціальної допомоги "ОДИНОКА МАТИ" просимо звернутися до УПСЗЗНЧК БМОТГ з написанням Нової заяви‼️‼️‼️

Відбулися зміни у законодавстві

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:

- у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених в абзацах десятому ― чотирнадцятому цього пункту)

Управління соціального захисту населення Бучанської міської ради

(04597) 49901, (04597) 49904.