Хуліганські розбірки в Ворзелі

Поліція затримала озброєного зловмисника, який наніс тілесні ушкодження іноземцю.
За скоєння хуліганських дій із застосуванням зброї працівники Ірпінського відділу поліції затримали 33-річного жителя селища Ворзель у порядку ст. 208 КПК України. Він наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання і йому загрожує ув’язнення до семи років.
Так, конфлікт між жителем селища Ворзель та громадянином Грузії, який вже мав проблеми із законом, виник три тижні тому. Тоді іноземець на ґрунті неприязних стосунків завдав своєму опоненту ножові непроникаючі поранення і за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень поліція відкрила кримінальне провадження.
Цього разу, під час чергової сварки, іноземець знову накинувся на чоловіка з ножем. У ході бійки житель Ворзеля дістав пристрій для відстрілу гумовими кулями і вистрілив у бік нападника. Потерпілого, 52-річного громадянина Грузії, доправлено до лікарні, де йому надали медичну допомогу.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Ірпінського відділу поліції.
Наразі працівники поліції встановлюють місцезнаходження зброї.
За фактом стрілянини слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.