У Ворзелі ремонтують парадний вхід Уваровського дому.

Шановні друзі!

Розпочато ремонт з елементами відновлення первісного вигляду балкону парадного входу Уваровського дому.

Роботи виконуються силами Ворзельської селищної ради та за сприяння депутата ради Валерія Івановича Тагайчинова (ТОВ "Арт-Деко"), який вже неодноразрво допомагав музею.



В ході ремонту будуть відновлені металоконструкції балкону, зроблене водонепроникне покриття та встановлено нове огородження, виготовлене за старовинними фото часів спорудження будівлі.



Адміністрація Уваровського дому висловлює щиру подяку Ворзельській селищній раді в особі голови Ларисі Петрівні Федорук та заступника голови Сергія Васильовича Мостіпаки за початок робіт з ремонту будівлі Уваровського дому, а також В. І. Тагайчинову за виготовлення копії оригінального огородження балкону.