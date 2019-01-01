У Ворзелі ремонтують парадний вхід Уваровського дому.

В соцмережі адміністрація Уваровському дому повідомила про початок ремонту вхідної групи.
Шановні друзі!
Розпочато ремонт з елементами відновлення первісного вигляду балкону парадного входу Уваровського дому.
Роботи виконуються силами Ворзельської селищної ради та за сприяння депутата ради Валерія Івановича Тагайчинова (ТОВ "Арт-Деко"), який вже неодноразрво допомагав музею.
В ході ремонту будуть відновлені металоконструкції балкону, зроблене водонепроникне покриття та встановлено нове огородження, виготовлене за старовинними фото часів спорудження будівлі.
Адміністрація Уваровського дому висловлює щиру подяку Ворзельській селищній раді в особі голови Ларисі Петрівні Федорук та заступника голови Сергія Васильовича Мостіпаки за початок робіт з ремонту будівлі Уваровського дому, а також В. І. Тагайчинову за виготовлення копії оригінального огородження балкону.
Розпочато ремонт з елементами відновлення первісного вигляду балкону парадного входу Уваровського дому.
Роботи виконуються силами Ворзельської селищної ради та за сприяння депутата ради Валерія Івановича Тагайчинова (ТОВ "Арт-Деко"), який вже неодноразрво допомагав музею.
В ході ремонту будуть відновлені металоконструкції балкону, зроблене водонепроникне покриття та встановлено нове огородження, виготовлене за старовинними фото часів спорудження будівлі.
Адміністрація Уваровського дому висловлює щиру подяку Ворзельській селищній раді в особі голови Ларисі Петрівні Федорук та заступника голови Сергія Васильовича Мостіпаки за початок робіт з ремонту будівлі Уваровського дому, а також В. І. Тагайчинову за виготовлення копії оригінального огородження балкону.