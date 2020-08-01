Адресна допомога до пенсій родинам загиблих під час участі в АТО/ООС

Уряд встановив адресну допомогу до пенсій родинам загиблих (померлих) під час участі в АТО/ООС
Від 1 серпня 2020 року 461 утриманцю (по Київській області) з числа членів сімей осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та загинули (померли) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, буде призначено адресну допомогу до пенсійної виплати.
Допомога буде виплачуватися тим родинам, яким пенсія у разі втрати годувальника обчислена згідно Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і розмір пенсій яких (з урахуванням всіх виплат установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 7800 грн.
У разі, якщо пенсія призначається на двох і більше утриманців, адресна допомога встановлюється у сумі, що не досягає до 6100 грн. на кожного із зазначених членів сім’ї. При цьому, максимальний розмір пенсійної виплати не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (з 01.08.2020 -17120 грн.).
Приклад 1. Пенсія у разі втрати годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї, обчислена згідно Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, до 01.08.2020 становила 5600 грн. Після перерахунку з 01.08.2020 розмір пенсійної виплати буде складати 7800 грн.
Приклад 2. Пенсія у разі втрати годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї, обчислена згідно Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, до 01.08.2020 становила 5600 грн., в тому числі 419,44 грн. – надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Після перерахунку з 01.08.2020 розмір пенсійної виплати буде складати 8219,44 грн. (7800 грн. +419,44 грн.)
Приклад 3. Пенсія у разі втрати годувальника на двох непрацездатних членів сім’ї, обчислена згідно Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, до 01.08.2020 становила 7900 грн. (по 3950 грн. кожному члену сім”ї). Після перерахунку з 01.08.2020 розмір пенсійної виплати буде складати 12200 грн. (по 6100 грн. кожному члену сім’ї).
Приклад 4. Пенсія у разі втрати годувальника на трьох непрацездатних членів сім’ї, обчислена згідно Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, до 01.08.2020 становила 10272 грн. (по 3424 грн. кожному члену сім”ї). Після перерахунку з 01.08.2020 розмір пенсійної виплати буде складати 17120 грн. (по 5706,67 грн. кожному члену сім”ї).
З текстом постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2020 р. № 674 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» можна ознайомитись за посиланням >>