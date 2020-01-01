До відома отримувачів соціальної допомоги

Затверджено Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги.

Тож від 1.07.2020 призначення усіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім'ї (домогосподарства), обчислення цього середньомісячного сукупного доходу здійснюватиметься за єдиним принципом.

за період з 1.01.2020 по 30.06.2020 становитиме:

— на дітей віком до 6 років — 5337,00 грн.,

— на дітей з інвалідністю віком до 6 років — 16011,00 грн.,

— на дітей віком від 6 до 18 років — 6654,00 грн.,

— на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 19962,00 грн.;