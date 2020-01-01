До відома отримувачів соціальної допомоги

22 липня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги», яка застосовується з 1 липня 2020 року.
Відтепер, при розрахунку державної соціальної допомоги до середньомісячного сукупного доходу включатиметься розмір житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
До середньомісячного сукупного доходу не включається державна соціальна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід.
Розмір житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу не враховується до середньомісячного сукупного доходу під час призначення житлової субсидії.
Перерахунок допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні-червні 2020 році, проводиться з 1 січня 2020 року у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, — 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Таким чином, внаслідок перерахунку допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні-червні 2020 році, доплата
Від 1 липня 2020 року призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні-червні 2020 року, здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;
— державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям та допомога на дітей одиноким матерям особам, які звернулися за її призначенням у липні-серпні 2020 року, призначається і виплачується починаючи з липня 2020 року.
При цьому, допомога на дітей одиноким матерям, яку призначено за умовами, що діяли до 30 червня 2020 року (включно), виплачується до закінчення строку її призначення.
ПОВНА ВЕРСІЯ ПОСТАНОВИ на сайті zakon.rada.gov.ua
Відділ «Єдина приймальня громадян» у Бучі: (04597) 49-901
Затверджено Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги.
Тож від 1.07.2020 призначення усіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім'ї (домогосподарства), обчислення цього середньомісячного сукупного доходу здійснюватиметься за єдиним принципом.
Відтепер, при розрахунку державної соціальної допомоги до середньомісячного сукупного доходу включатиметься розмір житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
До середньомісячного сукупного доходу не включається державна соціальна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід.
Розмір житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу не враховується до середньомісячного сукупного доходу під час призначення житлової субсидії.
Перерахунок допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні-червні 2020 році, проводиться з 1 січня 2020 року у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, — 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Таким чином, внаслідок перерахунку допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні-червні 2020 році, доплата
за період з 1.01.2020 по 30.06.2020 становитиме:
— на дітей віком до 6 років — 5337,00 грн.,
— на дітей з інвалідністю віком до 6 років — 16011,00 грн.,
— на дітей віком від 6 до 18 років — 6654,00 грн.,
— на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 19962,00 грн.;
— на дітей віком до 6 років — 5337,00 грн.,
— на дітей з інвалідністю віком до 6 років — 16011,00 грн.,
— на дітей віком від 6 до 18 років — 6654,00 грн.,
— на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 19962,00 грн.;
Від 1 липня 2020 року призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні-червні 2020 року, здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;
— державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям та допомога на дітей одиноким матерям особам, які звернулися за її призначенням у липні-серпні 2020 року, призначається і виплачується починаючи з липня 2020 року.
При цьому, допомога на дітей одиноким матерям, яку призначено за умовами, що діяли до 30 червня 2020 року (включно), виплачується до закінчення строку її призначення.
ПОВНА ВЕРСІЯ ПОСТАНОВИ на сайті zakon.rada.gov.ua
Відділ «Єдина приймальня громадян» у Бучі: (04597) 49-901